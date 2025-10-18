Empresas que cuidan: La salud como motor de productividad

Pasamos más de un tercio de nuestra vida trabajando, convirtiendo lo que en un principio estaría resumido al ámbito laboral en una parte importante de nuestro día a día. El bienestar y la comodidad en nuestro puesto, por lo tanto, pasa a ser casi tan crucial como el salario a final de mes.

Mantener el equilibrio entre la productividad y unas condiciones saludables y óptimas es la línea de trabajo que han asumido los negocios para garantizar una plantilla satisfecha y comprometida. Si la persona trabajadora es feliz en su puesto, se refleja en los resultados.

Muchas empresas ya se han puesto manos a la obra en este sentido, con iniciativas centradas en esta línea de trabajo. La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) es una de ellas, con campañas que han promocionado a lo largo del año en las redes sociales, bajo el lema TRABALLA SEGURO, VIVE SAN. Los descansos activos, la alimentación saludable, la hidratación o la comunicación asertiva son algunos de los tópicos que ha querido inculcar la CEP tanto a sus personas trabajadoras como a las asociaciones y empresas. Este tipo de gestos fomentan un ambiente laboral más dinámico y colaborativo.

El bienestar corporativo pasa por factores como la seguridad, la ergonomía o incluso la alimentación. La ciencia respalda que una correcta rutina no solo reduce riesgos, sino que afecta directamente a nuestra vida personal. Es por eso que cuidar cada detalle y hábito durante el día impacta directamente en nuestro estado de ánimo.

Cuida el cuerpo mientras trabajas

Todos los trabajos conllevan una postura o movimiento continuado en el tiempo. Una de las principales recomendaciones para evitar malestar físico al final del día es corregir la postura, ya sea en puestos más manuales o de escritorio. Si se trabaja en una oficina, es importante ajustar la pantalla del ordenador a una distancia adecuada para evitar daño visual, así como adaptar la silla y la postura para mantener la columna recta.

Para trabajos físicos, es necesario que se respeten todas las medidas de seguridad relacionadas con la tarea a desempeñar, ya sea utilizando los equipos de protección necesarios o realizando los estiramientos y ejercicios de movilidad correspondientes antes de cada jornada. Adoptar una rutina antes de comenzar la actividad física disminuye notablemente el desarrollo de ciertas patologías.

La alimentación como fuente de energía

Una dieta equilibrada no se rige solamente por una cuestión estética, sino como un motor para un metabolismo adecuado y un buen estado anímico. Lo que comemos se refleja directamente en cómo nos sentimos, ya que nos aporta energía. Optar por un plato compuesto por verduras, proteínas e hidratos evita la somnolencia y aumenta nuestra vitalidad. Estas calorías saludables siempre serán una mejor opción frente a excesos de azúcar, platos preparados o grasas saturadas.

La importancia de la salud mental

La Dra. Sandra Lourdes Souto en su ponencia ‘Claves para una salud integral’. / CEP

Al igual que una buena condición física, la gestión emocional es un pilar fundamental de la salud. El estrés afecta directamente a nuestro desempeño y a nuestro cuerpo, ya que unos niveles de ansiedad elevados pueden derivar en dolencias físicas. No solo eso, sino que una situación que produce un sentimiento de desasosiego extremo, afecta a cualquier ámbito de nuestra vida, ya no solo en el laboral. Para evitarlo, es importante establecer estrategias sencillas que ayuden a mantener cierto orden durante el día. Priorizar y organizar tareas o técnicas de meditación o respiración son algunas de esos pequeños detalles que a la larga marcan la diferencia, evitando situaciones de no retorno, como el ‘burnout’. Desconectar también es parte de la rutina. En un mundo cada vez más digitalizado, a veces es difícil desprenderse de la tecnología para ciertas tareas, pero evitar la exposición prolongada a pantallas y organizar descansos tecnológicos, incluso reservando un período del día en el que no se utilice ningún tipo de dispositivo, puede marcar la diferencia.

Para reforzar estos aprendizajes, la CEP organizó esta misma semana, con la financiación de la Xunta de Galicia, la jornada presencial ‘Hábitos saudables no traballo e na vida diaria. Claves para unha saúde integral’. Durante el evento, se recalcó la importancia de una rutina sana para un bienestar físico, emocional y mental. El público pudo disfrutar de la ponencia de la Dra. Sandra Lourdes Souto, quien ofreció una visión práctica e integral en línea con la temática principal.

El mensaje es claro: cuidar de las personas es cuidar del éxito de la empresa. Porque cuando los equipos trabajan con bienestar, los resultados no tardan en reflejarse en productividad, creatividad y cohesión. Transformar la cultura laboral no requiere grandes inversiones, sino hábitos conscientes que se integren en la rutina diaria.