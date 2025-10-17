Edra demuestra desde Vigo que una cama es mucho más: así son los «conjuntos de relajación» que revolucionan el mercado

Dedicamos un tercio de nuestra vida a dormir, ¿pero descansamos realmente? Según datos de la Sociedad Española de Neurología, un 48% de la población adulta no tiene sueño de calidad y el 54% duerme menos de las horas recomendadas. Además, uno de cada tres adultos se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador.

Las consecuencias de esto son perjudiciales tanto para nuestra salud física (por ejemplo, un estudio reciente señalaba que tres noches sin descansar adecuadamente ya bastan para dañar el corazón) como para la emocional, y es que dormir mal está vinculado con trastornos de depresión o ansiedad a largo plazo.

Para mejorar la higiene del sueño es necesario incorporar nuevos hábitos, pero, a veces, también es necesario realizar un gesto tan simple como cambiar la cama.

La industria del descanso ha avanzando en los últimos años para ayudarnos a conseguir dormir bien y en Edra, donde llevan desde 1997 ofreciendo desde Vigo los muebles y objetos para tu hogar de la mejor calidad, tienen la última innovación del mercado: las camas inteligentes.

¿Qué es una cama inteligente?

Cama inteligente. / Jose Lores

Si eres de los que piensa que todas las camas son iguales, las nuevas camas inteligentes, ya disponibles en Edra con cuatro modelos diferentes, te demostrarán lo contrario.

Erigidas como «conjuntos de relajación que nos ayudan a recuperarnos del esfuerzo diario», están diseñadas como un sistema modular en el que cada elemento trabaja en armonía para reducir la presión, corregir la postura, regular temperatura y humedad y garantizar así un sueño reparador.

La diferencia con las camas convencionales empieza desde la base: estos lechos no cuentan con somieres al uso, sino que se establecen sobre una base de muelles ensacados o malla metálica que permite el reparto del peso sobre el colchón de forma homogénea y una alineación neutra de la columna, así como la eliminación de puntos de presión en el cuerpo para mejorar la circulación.

Por otro lado, los colchones disponen de diferentes zonas ergonómicas que contribuyen a esa mejor postura durante el descanso. Además, las camas inteligentes están equipadas con capas de confort que permiten la regulación activa de la temperatura y humedad gracias a sus materiales transpirables.

Para completar su diseño, son estructuras ajustables. Por ejemplo, permiten colocarse en posición "gravedad cero", simulando la ingravidez y ofreciendo una intensa sensación de relajación. Otra de sus posiciones favorece una respiración más fluida durante el sueño, lo que erradica los ronquidos para lograr un descanso mucho más profundo.

Edra, calidad y diseño desde Vigo

Interior de Edra. / Jose Lores

Edra nació en el año 1997 «con el propósito de cambiar el concepto de amueblar espacios por el de crear hogares y ambientes de inspiración, donde lo más importante es quien los vive y sus emociones». Ubicada en el número 112 de la Avenida de Gran Vía, en Vigo, en esta tienda no solo venden muebles; también ayudan a los clientes a hacer realidad su hogar soñado.

En su showroom de más de 400 metros cuadrados se pueden encontrar mobiliario contemporáneo, sofás, butacas relax de la firma Stressless, dormitorios, salones, infantiles, alfombras o artículos de iluminación, todo de las mejores marcas.

Además, Edra ofrece la entrega y el montaje gratuito de sus muebles tanto en Vigo como en Pontevedra, Santiago y Ourense y realiza envíos al resto de España y Portugal. Asimismo, cuenta con soluciones de financiación, que pueden ser consultadas directamente y sin compromiso tanto en tienda física como a través de sus canales de contacto: