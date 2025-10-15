FADEMUR Galicia: «El trabajo de las mujeres rurales sostiene la vida de nuestros pueblos todo el año»

El 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural, una fecha dedicada a reconocer la labor esencial de las mujeres en el desarrollo sostenible de los territorios rurales. En Galicia, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR Galicia) conmemora la jornada reafirmando su compromiso con la igualdad y el emprendimiento femenino a través del proyecto «Emprendimiento SosteNible 2.0: Compartiendo ExpEriencias», desarrollado con el apoyo del Plan Social de Ence.

«Celebrar este día es poner en valor el trabajo de las mujeres rurales y su importancia para la supervivencia del rural», afirma Verónica Marcos, presidenta de FADEMUR Galicia. «Un día al año se habla de nosotras, pero el trabajo de las mujeres rurales sostiene la vida de nuestros pueblos todo el año».

La presidenta recuerda que, cuando se habla de abandono del rural, raramente se menciona que las mujeres son las primeras en marcharse por falta de oportunidades laborales dignas y de servicios para conciliar. «Necesitamos que se reconozca nuestro papel y se nos dé el espacio que nos corresponde en los órganos de decisión», subraya.

A pesar de ser el 53,7 % de las beneficiarias de la PAC, las mujeres gallegas cobran un 36,7 % menos que los hombres. En algunos casos, las ayudas pueden ser hasta un 40 % inferiores. Además, solo el 4,8 % de las presidencias de cooperativas agrarias están en manos femeninas, y apenas el 22,7 % de las alcaldías gallegas son lideradas por mujeres.

«Las mujeres representamos casi la mitad de las socias de las cooperativas —un 48 %—, pero apenas un 9 % ocupa puestos directivos», explica Marcos. «Seguimos infrarrepresentadas también en política local: en los ayuntamientos más pequeños, donde no hay obligación de paridad, nuestra presencia es mínima. Estos son retos de futuro: poner en valor nuestro trabajo y poder trabajar en condiciones de igualdad con respecto a los hombres».

Los retos del rural

Mujer en el rural. / Fademur

La federación alerta de que más de la mitad de las titulares de explotaciones agrarias tienen más de 65 años, y una de cada tres beneficiarias de la PAC ha superado esa edad. Mientras tanto, las jóvenes siguen marchándose por falta de servicios básicos que permitan la conciliación familiar.

«Faltan pediatras, escuelas infantiles, centros de día y recursos para la dependencia», denuncia Marcos. Según FADEMUR, el 73 % de las mujeres rurales asume en solitario las tareas de cuidado de hijos y familiares dependientes. «No queremos privilegios», añade, «solo condiciones dignas para poder trabajar, vivir y decidir desde nuestros pueblos».

La presidenta también destaca otro problema: la falta de recursos específicos frente a la violencia de género en el rural. «Necesitamos campañas reforzadas y servicios cercanos; no es lo mismo pedir ayuda desde una ciudad que desde una aldea».

Poner en valor el trabajo que sostiene al rural

El proyecto «Emprendimiento SosteNible 2.0: Compartiendo ExpEriencias», que fomenta la economía circular, el consumo responsable y la creación de redes de colaboración entre mujeres. / Fademur

En este contexto, FADEMUR Galicia trabaja para transformar el medio rural desde la acción. En el marco del Plan Social de Ence, la federación impulsa el proyecto «Emprendimiento SosteNible 2.0: Compartiendo ExpEriencias», que fomenta la economía circular, el consumo responsable y la creación de redes de colaboración entre mujeres.

La iniciativa, que se desarrolla en los municipios de Pontevedra, Marín y Poio, busca fortalecer el liderazgo femenino mediante formación, asesoramiento y talleres sobre sostenibilidad y cambio climático. También recopila y difunde ejemplos reales de emprendimiento femenino que sirvan de inspiración a otras mujeres.

«El emprendimiento en las zonas rurales está cada vez más liderado por mujeres», explica Marcos. «Son capaces de detectar las necesidades de su entorno y crear proyectos que responden a ellas, con una mirada sostenible y comprometida con su comunidad».

Durante su ejecución —de enero a diciembre de 2025—, el programa prevé beneficiar a más de 25.000 personas, entre emprendedoras, mujeres en formación y participantes en sus actividades divulgativas. Los materiales creados —guías, vídeos, infografías y recursos formativos— se mantendrán disponibles para su uso posterior, asegurando la continuidad del proyecto.

«Queremos que este trabajo deje una huella duradera», añade la presidenta, «y que sirva como herramienta viva para seguir formando y empoderando a las mujeres rurales de Galicia».

Hacia un futuro más igualitario y sostenible

Desde FADEMUR celebran también los avances normativos de los últimos años, como la ley de titularidad compartida o el impulso de las explotaciones familiares agrarias y ganaderas, que consideran «pasos fundamentales para el reconocimiento del papel de las mujeres en el campo».

«Aun así, queda mucho camino por recorrer», recuerda Marcos. «Hay que seguir avanzando en igualdad real, sostenibilidad y derechos sociales; porque sin mujeres, el rural no tiene futuro».

Desde su fundación en 2006, FADEMUR Galicia agrupa a más de 14.000 mujeres y 64 asociaciones, trabajando día a día por la igualdad, el progreso y la valorización del trabajo femenino en el rural.

Por su parte, el Plan Social de Ence continúa apoyando proyectos que fomentan la sostenibilidad y la cohesión social. En su V edición (2024), beneficiará a más de 280 iniciativas en la provincia de Pontevedra, muchas de ellas centradas en la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida en el medio rural.