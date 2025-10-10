Una noche con sello de Chanel en Óptica Diagonal Vigo

La firma Chanel volvió a demostrar por qué su estilo trasciende el tiempo y las modas. La tarde del jueves 9 de octubre, Óptica Diagonal Vigo acogió la presentación en exclusiva de la colección Chanel Eyewear AW2025, un encuentro privado en el que se revelaron las nuevas propuestas de la maison francesa para la próxima temporada.

El evento, que congregó a un selecto grupo de invitados, fue el único de la temporada celebrado en Galicia y uno de los cuatro organizados en España para mostrar las últimas creaciones en gafas de sol y monturas ópticas de Chanel.

El encuentro privado se revelaron las nuevas propuestas de la maison francesa para la próxima temporada. / Óptica Diagonal

En un ambiente sofisticado, los asistentes pudieron descubrir de primera mano los diseños más recientes de la marca, caracterizados por la combinación perfecta entre vanguardia, artesanía y elegancia atemporal.

Durante la velada, el equipo de Óptica Diagonal compartió con los asistentes los detalles y materiales de cada pieza, subrayando la importancia de la calidad, la comodidad y el diseño como señas de identidad de la firma.

Con esta iniciativa, Diagonal reafirmó su compromiso con la moda, la exclusividad y la innovación, consolidándose como un referente en el sector óptico premium en Galicia.

Un referente gallego en moda óptica

Es un referente en el sector óptico premium en Galicia. / Óptica Diagonal

Esta empresa familiar ourensana, con más de 30 años de experiencia, combina la más avanzada tecnología en salud visual con una cuidada selección de monturas de las principales marcas internacionales. Su apuesta por la formación continua y la atención personalizada la ha convertido en un referente de calidad y estilo.

Óptica Diagonal, av. Gran vía 8, Vigo. / Pedro Mina

Además, en su sede de Ourense, los clientes también han podido descubrir la colección, ya disponible en exclusiva en sus instalaciones.

En 2023, la compañía dio un paso más en su crecimiento con la apertura de su segundo espacio en la Gran Vía de Vigo, un enclave que se consolida como punto de encuentro entre la moda y la salud visual.