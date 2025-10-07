La XXVI edición de Conxemar arranca con una cifra récord de expositores

Vigo se consolida un año más como la capital mundial de la industria del congelado gracias a la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados de Conxemar, que se celebra en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) desde este martes 7 de octubre al jueves 9.

La presente edición —y ya van 26— dará cabida a una previsión récord de 797 expositores procedentes de 46 países, lo que supone un aumento del 4% respecto a la anterior edición. Estos datos corroboran el crecimiento del certamen y su relevancia internacional a pesar de las limitaciones de espacio físico que condicionan su expansión.

Novedades

Entre las principales novedades de la edición de este año destaca el estreno de un escenario de showcookings y presentaciones, un espacio privilegiado que permitirá a las empresas conectar con los asistentes de forma directa y cercana desde el corazón de la feria.

Allí se desarrollarán demostraciones culinarias en vivo, lanzamientos de nuevos productos, degustaciones y presentaciones comerciales, contribuyendo a reforzar la visibilidad y el papel de la innovación en el sector.

Autoridades en el vigésimo quinto aniversario de Conxemar. / Adrián Irago

Asimismo, Conxemar incorpora la participación de Cabo Verde como nuevo país expositor, junto a la presencia de nuevos pabellones internacionales: el Ministerio do Mar de Cabo Verde, la National Federation of Fisheries Cooperatives de Corea, el Import Promotion Desk de Alemania y Retorna Guinea Bissau.

Estos espacios ampliarán la muestra representativa de la diversidad de productos de distintos continentes.

Programa de Compradores

Asimismo, el Programa de Compradores, organizado en colaboración con ICEX, IGAPE, Zona Franca de Vigo y la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, experimentará este año un importante salto cualitativo y cuantitativo.

Tras el éxito de 2024, con más de 550 reuniones celebradas, este 2025 se ampliará tanto el número de países participantes —de 13 a 29— como el de compradores invitados, que pasarán de 35 a 50. Las empresas compradoras procederán de mercados estratégicos y diversos como Alemania, Arabia Saudita, Brasil, China, Estados Unidos, Japón, México, Sudáfrica, Suecia o Vietnam, multiplicando así las oportunidades de negocio para los expositores.

En esta línea, la organización ha previsto nuevas áreas de networking, zonas específicas para reuniones de trabajo y mejoras en la movilidad y accesos al recinto, con el objetivo de hacer más fluida y cómoda la experiencia de los miles de profesionales que se darán cita en Vigo los días 7, 8 y 9 de octubre.

Impacto económico

Asistentes en la XXV edición de Conxemar. / Adrián Irago

Con una superficie expositiva que superará los 37.000 metros cuadrados brutos, Conxemar se sitúa entre las principales ferias del sector del congelado en todo el mundo.

La pasada edición, en la que se celebró el 25 aniversario del encuentro, reunió a más de 26.700 visitantes de 110 países, generó un volumen de negocio de 847 millones, supuso un impacto económico estimado de 235 millones de euros en Vigo y su área metropolitana y creó más de 6.500 empleos vinculados a la celebración del evento, según un informe realizado en colaboración con Zona Franca de Vigo.

Consulta todo lo que necesitas saber sobre la XXVI Edición de la Feria Internacional Conxemar en el suplemento especial de Faro de Vigo.