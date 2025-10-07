Puerto de Vigo: el corazón logístico de Galicia

Las estadísticas, a menudo frías y desapasionadas, revelan una verdad innegable: el Puerto de Vigo no es un simple apéndice de la ciudad, sino un motor económico de vital importancia para Vigo y su área de influencia, para Galicia y para toda la cadena logística global.

Las cifras que manejamos actualmente no son meros datos en un documento. Son el reflejo de una labor incansable, una visión estratégica y el compromiso de miles de trabajadores que, día a día, construyen el futuro de nuestra economía azul.

Analicemos los datos: el tráfico total del Puerto de Vigo en 2024 superó los 5,5 millones de toneladas. Unas cifras históricas nunca antes alcanzadas. No es casualidad que uno de nuestros principales segmentos de actividad, el de la pesca congelada, haya movido un total de 664.387 toneladas durante el pasado año, lo que supone un crecimiento cercano al 18% si lo comparamos con 2023.

De igual forma, las conservas apuntaron 192.279 toneladas, o lo que es lo mismo, un 7% más que en el ejercicio inmediatamente anterior, lo que, sumado a las 30.500 toneladas procedentes de la pesca fresca, nos consolida como el principal puerto pesquero de Europa.

Pero, este liderazgo en el tráfico pesquero no sería posible sin la apuesta por la sostenibilidad y la trazabilidad. La industria pesquera y portuaria de Vigo están comprometidas con la gestión responsable de los recursos marinos, y estas cifras son un reflejo de ese compromiso. Día a día, nos esforzamos por garantizar que el producto que llega a nuestras lonjas y terminales cumpla con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad, lo que, sin duda, nos diferencia en el mercado internacional.

Tampoco quiero olvidarme de la cadena de valor que hay detrás de cada tonelada de pescado y de cada caja de marisco: desde los buques de la flota hasta las lonjas, las industrias de transformación, el transporte y la comercialización. Es un ecosistema completo que genera miles de empleos directos e indirectos y proyecta la excelencia de la industria viguesa a todo el mundo.

Ya nadie pone en duda que el Puerto de Vigo es un socio estratégico para las grandes empresas, proporcionando una conectividad eficiente y un servicio de calidad que les permite competir en el mercado global. Esta simbiosis entre el puerto y la industria es un modelo de éxito que nos ha permitido alcanzar cifras históricas, a las que hemos respondido con inversiones estratégicas y visionarias. Porque invertir en modernización y expansión no es un gasto, sino una inversión en el progreso y la prosperidad de todos.

En este contexto, hemos construido y modernizado cámaras frigoríficas que suman una capacidad de almacenamiento de más de 600.000 metros cúbicos, lo que garantiza que los productos se mantengan en perfectas condiciones desde su llegada. Además, la Terminal de Contenedores y los sistemas de manipulación de carga se han optimizado para asegurar una cadena de frío ininterrumpida, un factor crítico en este tipo de mercancía.

Contamos con infraestructuras de frío de primer nivel, incluyendo terminales especializadas y una red de distribución eficiente. Esta infraestructura, inicialmente diseñada para el pescado, ha demostrado ser perfectamente adaptable para otros tráficos, como sucede en el caso de la fruta, que también requiere de un estricto control de temperatura. De esta forma, las inversiones para un tráfico han generado beneficios para otro, optimizando los recursos del puerto.

La historia del tráfico de fruta en el puerto es un claro ejemplo de cómo una inversión estratégica, impulsada por un evento clave como Conxemar, puede generar sinergias inesperadas y fortalecer la posición de un puerto en el panorama comercial internacional. Un puerto, el de Vigo, que ha sabido aprovechar las sinergias logísticas para diversificar y fortalecer su posición en el mercado. El puerto de Vigo no solo es el principal puerto de Europa para el tráfico de pesca destinada al consumo humano, sino que se ha consolidado como la capital mundial de la industria gracias a la feria Conxemar.

Porque Conxemar no es solo una exposición de productos. Es un motor que impulsa la inversión en infraestructuras y la creación de un ecosistema industrial completo. Desde la descarga de los buques hasta la distribución en las principales capitales europeas, el puerto de Vigo es el epicentro de un negocio global que comienza y termina en sus muelles.