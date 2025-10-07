El Puerto de Marín sigue creciendo en pesca congelada

El Puerto de Marín es todo un referente logístico en el Arco Atlántico, tanto en importación como en exportación, para el sector del pescado congelado, Gracias a los amplios servicios que presta a la mercancía refrigerada y a su ubicación privilegiada. Precisamente el congelado es uno de los tráficos que, además de contar con certificación europea de calidad en esta rada, registra una evolución positiva en cada ejercicio en las distintas presentaciones del producto, tanto a granel como en contenedor.

De hecho, el Puerto de Marín es un importante centro para la operativa de pesca congelada contenerizada a través de Termarín, terminal que cuenta con más de 500 conexiones para esta mercancía, así como todos los servicios y maquinaria especializada para atender estos tráficos.

El Puerto de Marín dispone también de un servicio ágil de inspección a través de unas modernas instalaciones en el Puesto de Inspección Fronterizo.

Por lo tanto, agilidad logística, seguridad operativa y liderazgo en intermodalidad buque-ferrocarril (dispone de transporte ferroviario directo y semanal con el puerto de Algeciras) son algunas de las grandes ventajas competitivas que el puerto ofrece a sus clientes.

El Puerto de Marín dispone de más de 70.000 metros cuadrados en concesión destinados a la actividad frigorífica y una capacidad conjunta de almacenamiento de congelado superior a los 260.000 metros cúbicos.

Las plantas frigoríficas ubicadas aquí, dedicadas fundamentalmente a la recepción, almacenamiento y procesado de pesca congelada, son además uno de los principales motores económicos para toda la comarca. Desde ellas se exportan productos elaborados a los principales mercados de Europa.