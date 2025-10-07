Así se organizará el tráfico durante la feria Conxemar 2025

Un año más, se prevé una afluencia masiva en la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar, lo que obliga a poner en marcha, desde el 2023, un Plan de Tráfico para tratar de mitigar las retenciones que se producen en los alrededores del Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) durante la celebración del evento.

Tal y como declaraba el subdelegado de Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, en una reunión celebrada el pasado mes de julio precisamente para abordar el asunto, se espera recibir a unas 35.000 personas. De este modo, desde este martes hasta el jueves 9 de octubre estará instaurado un dispositivo de tráfico similar al de la edición pasada.

La elaboración del plan contó con la participación del IFEVI, Audasa, el Ministerio de Transportes, AENA, Policía Local de Vigo y Mos, Guardia Civil y Conxemar.

Cortes de tráfico

Por un lado, se cortará la entrada 157 a la AP-9 desde la Avenida del Tranvía, convirtiendo este tramo de la calle de un único sentido hacia el IFEVI. La Avenida del Tranvía también quedará anulada en sentido ascendente, desde el cruce con la Avenida de Santa Mariña, donde se instalará una rotonda para girar.

Por otro lado, la salida 157 de la AP-9 quedará cerrada a los transportes que superen los 3.500 kilos. El acceso al IFEVI desde la rotonda de la «avioneta» solo está permitido para vehículos autorizados, taxis y autobuses.

Horario de implantación

El plan estará activo desde las 7:30 hasta las 14:00 horas, de forma aproximada, durante los tres días de la feria. Con todo, desde la organización indican que «la recuperación de la normalidad en la circulación dependerá de la decisión de los cuerpos de seguridad cuando ellos estimen que ya no son necesarios».

Dónde aparcar

Al igual que en ediciones anteriores, la Feria Conxemar dispondrá de espacio de aparcamiento sin coste para los asistentes. Concretamente, habrá más de 1.400 plazas, distribuidas de la siguiente manera: el parking del aeropuerto de Peinador (propiedad de Aena) contará con 1.000 localizaciones; el IFEVI ha dispuesto de otras 400 en VigoParking y, finalmente, se suman las 166 plazas del parking para expositores con el pase de acceso, ubicadas al lado del recinto ferial.