Máis Enerxía, la firma gallega que respalda a las grandes comercializadoras del sector energético en toda España

Desde la costa atlántica, Galicia se ha hecho un hueco en la primera división del sector energético gracias a una compañía que ha crecido con constancia y discreción: Máis Enerxía. Lo que comenzó hace más de una década como un proyecto con ambición de alcance nacional se ha convertido en un referente para los grandes nombres del sector.

Además de suministrar energía a hogares e industrias en toda España, también proporciona electricidad y gas a otras comercializadoras de primer nivel, un papel reservado hasta hace poco a las grandes corporaciones del sector.

Este salto ha sido posible gracias a una estrategia con un foco claro: unir la cercanía en el trato al cliente con la sofisticación de sus soluciones energéticas. «Hemos demostrado que no es necesario ser una multinacional para ofrecer productos personalizados que aporten un gran valor añadido. Lo que marca la diferencia es la relación directa con el cliente y la flexibilidad para adaptarse a sus necesidades. Eso nos permite ser hoy un socio estratégico de otras compañías», resume Borja Gulías, responsable de Operaciones.

Estabilidad en un entorno de volatilidad

Torres de transmisión. / Imagen proporcionada por Máis Enerxía

En los últimos años, el mercado eléctrico español ha estado en el centro de todas las miradas. El máximo histórico de 2022 —cuando el megavatio hora superó los 540 euros— permanece todavía en la memoria de consumidores y comercializadoras, y llegó a provocar dificultades financieras a algunas empresas del sector.

En este escenario, Máis Enerxía ha sabido posicionarse ofreciendo estabilidad frente a la incertidumbre, con productos que transforman la volatilidad en previsibilidad: acuerdos bilaterales y Swaps, herramientas que hasta hace poco solo empleaban las grandes utilities internacionales.

Acuerdos bilaterales y Swaps: la fórmula del éxito

Los acuerdos bilaterales funcionan como un traje a medida para comercializadoras y grandes consumidores industriales, que pueden elegir entre un contrato indexado al mercado (OMIE) o un precio fijo que facilite la planificación de sus gastos a corto y largo plazo, siempre en función de sus previsiones de consumo. «Máis Enerxía ofrece condiciones especialmente ventajosas que son difíciles de encontrar en el mercado», explican desde la compañía.

«Hemos demostrado que no es necesario ser una multinacional para ofrecer productos personalizados que aporten un gran valor añadido» Borja Gulías — Responsable de Operaciones

Los Swaps representan un paso más en sofisticación: son instrumentos financieros que fijan el precio de la energía para periodos y volúmenes concretos, funcionando como una cobertura frente a los vaivenes del mercado. En la práctica, actúan como un seguro. Si el mercado sube, el cliente mantiene su tarifa; si baja, se ajusta la diferencia.

«Existe la creencia de que este tipo de fórmulas están reservadas a grandes multinacionales. Nosotros hemos demostrado que es posible ponerlas al alcance de cualquier empresa española e incluso de otras comercializadoras relevantes», señalan desde Máis Enerxía.

Galicia como nodo energético

Máis Enerxía ha experimentado una evolución exponencial. De limitarse a atender a consumidores finales ha pasado a suministrar energía a comercializadoras de diferentes tamaños en toda España, un papel poco común en el sector que la consolida como pieza clave en el avance hacia un sistema más competitivo y eficiente.

Lo singular de esta historia está en el lugar desde el que se escribe: Galicia, una comunidad con gran potencial en eólica, solar, hidráulica y biomasa, pero tradicionalmente situada en la periferia de la red eléctrica nacional. Máis Enerxía ha logrado convertir esa periferia en un punto neurálgico para el suministro y la comercialización energética.

Cada nuevo contrato es, en palabras de la compañía, «una prueba de que desde Galicia también se puede influir en la estrategia energética estatal».

Un modelo de cercanía con proyección nacional

Imagen de las oficinas de Máis Enerxía en Vigo. / Cedida

La gran diferencia de Máis Enerxía respecto a los grandes grupos radica en su proximidad. La relación directa con hogares, pymes, industrias y otras comercializadoras permite diseñar productos adaptados a necesidades reales, lo que explica que la compañía presuma de un índice de fidelidad del 70 %.

Más de dos tercios de los nuevos clientes siguen confiando en la empresa tras el primer año, una cifra que avala su estrategia diferencial. Al mismo tiempo, ha sabido trasladar esa misma filosofía de proximidad al mercado mayorista, consolidándose como un socio energético de referencia para otras comercializadoras nacionales.

Perspectivas

De cara a los próximos años, la firma gallega prevé reforzar su crecimiento en el mercado minorista, consolidar su papel como suministrador mayorista y afianzarse como apoyo indispensable de otras comercializadoras nacionales.

«Nuestro objetivo es claro: trabajar para que Galicia ocupe el lugar que le corresponde en el sector energético. Lo haremos demostrando que se puede liderar desde la cercanía, la flexibilidad y la innovación», concluyen desde Máis Enerxía.