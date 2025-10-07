Un legado familiar

S.A. Eduardo Vieira presenta en esta edición de Conxemar su nueva imagen corporativa, una identidad que pretende reflejar sus valores de calidad, experiencia, estabilidad y crecimiento, manteniendo el equilibrio entre el cuidado del medio ambiente y una pesca de calidad, asegurando la responsabilidad en cada acción. Bajo el lema “The fine art of fishing”, Vieirasa reivindica su vocación plenamente armadora, enraizada en una tradición que se remonta a finales del siglo XIX en el barrio del Berbés de Vigo.

La entidad puede presumir de ser la única familia viguesa que continúa el legado de aquellos que empezaron en la industria pesquera local. Actualmente, la flota de Vieirasa, compuesta por 11 barcos, desarrolla su actividad en distintos caladeros internacionales. En Argentina, opera con el potero «Vieirasa Dieciocho», que este año ha alcanzado 3.400 toneladas de capturas, junto a tres tangoneros congeladores que en 2024 lograron pescas de 3.000 toneladas. Las previsiones para 2025, marcadas por conflictos laborales en el inicio de año, se estiman en unas 1.600 toneladas.

En Senegal, la compañía dispone de 6 buques congeladores, que en 2024 capturaron 4.500 toneladas, de las cuales cerca de 750 toneladas corresponden a cefalópodos. Además, Vieirasa cuenta con una filial en Dakar con planta de procesado, que trabaja con materia prima proveniente de la flota artesanal senegalesa. Por otra parte, el buque «Releixo», desarrolla su actividad en Guinea Bissau, donde se mantiene como el único barco de pabellón español dedicado actualmente a la pesca de cefalópodos en esas aguas.

Vieirasa reafirma su compromiso con una pesca eficiente y responsable, realizada por profesionales cualificados y respetuosos con el medio ambiente. La empresa apuesta por contribuir al desarrollo de las comunidades en las que opera, al tiempo que garantiza el suministro de productos de calidad tanto a clientes industriales como al canal food service.