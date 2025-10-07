Importación y exportación de congelados para el sector conservero y la hostelería

Fundada en el año 2009 y con sede en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), la empresa Pescaplata se dedica a la importación y exportación de productos congelados destinados mayoritariamente al sector conservero y a la hostelería, principalmente túnidos, pez espada, sardina y sardinilla (tanto congelada en bloque como en IQF), calamar, pulpo, jurel, aguja, ventresca, zamburiña, entre otros. Su dilatada experiencia les permite adaptarse cada día a la exigente demanda de sus clientes, con la distribución de productos de gran calidad entre sus principales señas de identidad.