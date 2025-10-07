La Feria de Conxemar genera el 5% de la facturación total anual del sector

El Informe de Impacto Socioeconómico elaborado por la Universidad de Vigo y el departamento ARDÁN (Zona Franca) presentado el pasado mes de junio, expuso que la creación de negocio total durante la Feria Conxemar en 2024 alcanzó los 847 millones de euros, lo que equivale casi al 5% del volumen de negocios anual de la industria y comercialización de productos pesqueros a nivel estatal. De esta cifra, más de 230 millones corresponden expositores gallegos y el volumen de negocio proyectado en Vigo y su área es de 163 millones.

Como explicó el autor del informe, Carlos Rodríguez, del Grupo REDE de la UVigo, otros datos a destacar fueron el impacto sobre la renta, equivalente a casi un 0,5% del PIB anual de la comarca de Vigo y que el gasto promedio por participante (visitantes y personas expositoras) ascendió a 660 euros.

«El informe presentado certifica con datos medibles y objetivos la relevancia de la actividad de Conxemar para Vigo y su área de influencia», valoraba Eloy García, presidente de Conxemar.