La Feria de Conxemar genera el 5% de la facturación total anual del sector
La industria de productos del mar congelados «brilla» en la cita
El Informe de Impacto Socioeconómico elaborado por la Universidad de Vigo y el departamento ARDÁN (Zona Franca) presentado el pasado mes de junio, expuso que la creación de negocio total durante la Feria Conxemar en 2024 alcanzó los 847 millones de euros, lo que equivale casi al 5% del volumen de negocios anual de la industria y comercialización de productos pesqueros a nivel estatal. De esta cifra, más de 230 millones corresponden expositores gallegos y el volumen de negocio proyectado en Vigo y su área es de 163 millones.
Como explicó el autor del informe, Carlos Rodríguez, del Grupo REDE de la UVigo, otros datos a destacar fueron el impacto sobre la renta, equivalente a casi un 0,5% del PIB anual de la comarca de Vigo y que el gasto promedio por participante (visitantes y personas expositoras) ascendió a 660 euros.
«El informe presentado certifica con datos medibles y objetivos la relevancia de la actividad de Conxemar para Vigo y su área de influencia», valoraba Eloy García, presidente de Conxemar.
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Camino real, carretera de Ourense o Castilla... así ha cambiado la Avenida de Madrid de Vigo
- El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar