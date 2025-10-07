Feria Conxemar 2025, la fuerza de un sector que no se detiene

Cada mes de octubre, desde hace 26 ediciones, la Feria Internacional de Conxemarse convierte en el epicentro mundial de la transformación y comercialización de productos acuícolas y pesqueros congelados.

Nuestra feria 2025, respecto a la edición 2024, repite el número de países participantes (46) y alcanza la cifra récord de 797 expositores a pesar de las limitaciones de espacio que condicionan fuertemente nuestro crecimiento.

Sí lo hacemos fuertemente en lo que no está constreñido por el recinto ferial, como el programa de compradores que organiza Conxemar en colaboración con ICEX, IGAPE, Zona Franca de Vigo y las Cámaras de comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía. Aumentamos de 35 a 50 empresas compradoras y doblamos con creces el número de países participantes que pasan de 13 a 29: Alemania, Angola, Arabia Saudita, Bélgica, Brasil, China, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Egipto, Ghana, Grecia, Hong Kong, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Polonia, Rumania, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Tailandia, Túnez, Uruguay y Vietnam, superando largamente las más de 550 reuniones del año pasado.

La feria evoluciona. También lo hace añadiendo novedades que responden a las demandas de un sector en constante transformación. En esta edición, un nuevo escenario de show cookings y presentaciones conectará a los visitantes con los expositores de un modo más directo y cercano.

Gracias a visitantes, expositores, colaboradores anunciantes, instituciones, asociados, personal y junta directiva de Conxemar, por hacer posible este evento.

Este 7 de octubre se inaugura algo más que una feria. Se abre una ventana al futuro del sector de la transformación y comercialización de los productos del mar congelados. Un futuro que Conxemar se ha ganado el derecho a liderar.