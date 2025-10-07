Eloy García, presidente de Conxemar: «La feria consolida a Vigo como una marca global asociada a la pesca y a la proteína azul»

–Arranca la vigésimo sexta edición de Conxemar. ¿Qué expectativas guardan para la feria de este año en cifras?

–La Feria Internacional Conxemar 2025, volverá a convertir Vigo en la capital mundial del pescado congelado tras haber reunido en la última edición a más de 26.700 visitantes de 110 nacionalidades, generando un volumen de negocio durante esa semana superior a los 800 millones de euros, de los que más de 200 se quedan en Vigo y su área de influencia, según indica el estudio de impacto económico de la feria elaborado por la Universidad de Vigo y Zona Franca.

El interés de países nuevos en participar y la ampliación del Programa de Compradores reflejan la pujanza de nuestra feria. Este año alcanzaremos la cifra récord de los 797 expositores de 46 países, a pesar de las limitaciones de superficie expositiva que continúa resultando manifiestamente insuficiente.

–¿Qué propuesta destacaría del programa?

–El programa de este año incorpora varias novedades. Destacaría especialmente el estreno de un escenario de showcookings y presentaciones, un espacio en pleno recinto donde las empresas podrán mostrar en directo sus productos, realizar degustaciones, lanzar novedades y conectar con el público de una manera más cercana. Además, el Programa de Compradores, que organizamos con ICEX, IGAPE, Zona Franca de Vigo y la Cámara de Comercio, da un salto cualitativo y cuantitativo: de 13 países y 35 compradores en 2024 pasamos a 29 países y 50 compradores internacionales en 2025. Hablamos de mercados estratégicos como Estados Unidos, Japón, China, Brasil, Sudáfrica o Emiratos Árabes, entre otros, lo que multiplica las oportunidades de negocio para nuestros expositores.

–Conxemar Fest Fish&Hits o Conxemar Tapas acercan la feria a la ciudadanía. ¿Cómo valora su puesta en marcha?

–Son iniciativas que pusimos en marcha el año pasado coincidiendo con el 25 aniversario de la feria y que hemos decidido repetir porque permiten que toda la ciudad respire y viva el ambiente de Conxemar, participando de él. Conxemar Fest Fish&Hits ofrece música en vivo y foodtrucks que trabajan con pescado y marisco congelado, y Conxemar Tapas implica a bares y restaurantes del centro de Vigo en la elaboración de tapas creativas con productos acuícolas congelados. Estas propuestas tienen un doble efecto: por un lado, generan ambiente en la ciudad y fortalecen el vínculo emocional con la feria y por otro, cumplen un papel divulgativo, mostrando las posibilidades y la calidad de nuestros productos. Nuestra intención es seguir ampliando y consolidando estas actividades para celebrar un evento que toda la ciudadanía siente como suyo.

– ¿Qué papel juega Vigo dentro de la organización de la feria?

–La ciudad dispone de un ecosistema único en Europa: un puerto pesquero de referencia internacional, astilleros, industria auxiliar, un potente tejido de empresas de pesca, acuicultura, elaboración, transformación, comercialización, logística e innovación, y una comunidad que siente como propio el sector. Durante la semana de congreso y feria, Vigo se convierte en capital mundial del pescado congelado, con todos los beneficios económicos y sociales que conlleva. Pero más allá de los números, la feria consolida a Vigo como una marca global asociada a la pesca y a la proteína azul, y eso es un valor que trasciende lo económico y refuerza la identidad de la ciudad.

–Reclaman la ampliación del IFEVI. ¿Ha habido alguna mejoría de cara a esta 26ª edición?

–Seguimos en la misma situación de plena ocupación de los cinco pabellones disponibles, lo que significa que, una vez más, hay empresas que quieren exponer y no pueden hacerlo. El potencial es evidente y las cifras lo avalan: cada 6.000 metros cuadrados de demanda insatisfecha equivalen a 20 millones de euros que Vigo deja de ingresar. Así lo refleja el estudio de la Universidad de Vigo colgado en nuestra web. La falta de espacio supone una limitación objetiva que afecta seriamente a una feria que compite entre las grandes ferias del mundo en su sector. Por nuestra parte, seguimos trabajando para ofrecer el mejor producto y servicio posible. Para ello, se han introducido mejoras en accesos, movilidad interior y áreas de networking, lo que sin duda facilita la experiencia de los visitantes.

–¿Hay plan B si el IFEVI no se expande a corto plazo?

–Esperando la ampliación optimizamos al máximo los recursos de los que disponemos, pero debemos ser claros: la ampliación es una necesidad estratégica para mantener la posición de liderazgo internacional que hemos alcanzado.

–A un año de cerrar el Plan Director 2023–26 de Conxemar, ¿qué balance hacen?

–El balance es muy positivo. Hemos avanzado en todos los ejes del plan: promoción, digitalización, sostenibilidad y conexión con la sociedad. La campaña publicitaria “El doble de fresco, el doble de bueno”, protagonizada por Leo Harlem, nos ha dado una gran visibilidad. En redes sociales hemos crecido más de un 80% en seguidores, lo que nos ha permitido llegar a públicos jóvenes y nuevos mercados. Además, entre otras muchas cosas, hemos puesto en marcha herramientas digitales como el Observatorio de Comercio Internacional, el Mapa de Pesquerías y la primera Guía de la Sostenibilidad con más de 30 indicadores de cumplimiento. Y estamos activando el Conxemar Lab, un centro interactivo para escolares que refleja nuestro compromiso con el relevo generacional y la educación en torno al consumo de pescado.

–¿Qué retos principales quedan pendientes hasta 2026?

–Estando prácticamente cumplidos todos los objetivos del Plan Director 2023-26 hay que centrarse en preparar un ambicioso Plan Director para los próximos años.