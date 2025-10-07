Elis, soluciones integrales de trabajo y lavandería

El sector pesquero y alimentario de Galicia es reconocido en todo el mundo por su calidad y por la exigencia de sus procesos. En este entorno, donde la higiene y la seguridad son irrenunciables, la ropa de trabajo adquiere un papel fundamental: protege a los equipos, asegura la trazabilidad y transmite confianza a clientes y consumidores. Por eso, en Elis acompañan desde hace años a las empresas gallegas con un servicio integral que va más allá del suministro de vestuario laboral.

La firma se ocupa de todo el ciclo: entrega, recogida, lavado, desinfección, reparación y nueva entrega. De este modo, las empresas pueden centrarse en lo esencial de su actividad con la tranquilidad de que sus equipos disponen siempre de ropa en perfectas condiciones.

Su modelo combina la solidez de un grupo internacional con la cercanía de un equipo local en Galicia. Esta proximidad les permite adaptarse a la realidad de cada cliente, desde una pequeña conservera hasta una gran planta de procesado, con la flexibilidad que exige el sector. Además, apuestan por procesos de lavandería industrial que reducen elconsumo de agua, energía y detergentes, alargando la vida útil de cada prenda y contribuyendo a la sostenibilidad. Y, como la seguridad alimentaria va más allá de la ropa de trabajo, Elis cuenta también con un servicio especializado de control de plagas y sanidad ambiental a través de Elis Pest Control.

Este 2025, Elis estará de nuevo presente en Conxemar, cita de referencia internacional en Vigo. Estarán situados en el stand 1A41, donde presentarán cómo su servicio integral de ropa de trabajo, lavandería y control ambiental ayuda a reforzar la seguridad, la imagen profesional y la confianza de las empresas gallegas. «Creemos que el vestuario laboral no es solo un uniforme: es una herramienta de confianza, seguridad y sostenibilidad que impulsa el día a día de las empresas», afirman.