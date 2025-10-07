Eimskip, 20 años navegando en España

Este 2025 es un año muy especial para Eimskip: la naviera especializada en carga frigorífica celebra dos décadas desde su llegada a España. En 2005 atracó por primera vez en el puerto de Vigo, un lugar que rápidamente se convirtió en su hogar y en el corazón de una travesía llena de retos, aprendizajes y grandes satisfacciones

Desde entonces, cada ruta y cada proyecto han llevado consigo algo más que mercancías: han transportado confianza, relaciones y sueños compartidos con clientes, colaboradores e instituciones que han acompañado a la compañía en este camino.

Vigo no ha sido solo un puerto estratégico para Eimskip. Ha sido el lugar donde la empresa creció, donde se forjaron lazos sólidos y donde aprendió que el mar no separa, sino que une personas, mercados y oportunidades.

«Este aniversario es de todos los que han formado parte de nuestra historia. Desde Vigo hemos descubierto que el mar une mucho más que distancias: une ilusiones y proyectos comunes», afirma Eva Ortiz, Managing Director de Eimskip Spain.

Más de un siglo después de su fundación en Islandia (1914), Eimskip mantiene intacta la ilusión del primer día. Desde que abrió sus puertas en España, la compañía ha estado presente en Conxemar, compartiendo con el sector su compromiso con la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación en el transporte y la logística.

Celebrar estos 20 años en España es, para la compañía, mirar con gratitud al pasado y, al mismo tiempo, abrir con esperanza una nueva etapa. Porque la travesía continúa, y Eimskip quiere seguir navegando junto a todos aquellos que han hecho posible cada logro alcanzado.