Eimskip, 20 años navegando en España
Un viaje compartido que continúa
Este 2025 es un año muy especial para Eimskip: la naviera especializada en carga frigorífica celebra dos décadas desde su llegada a España. En 2005 atracó por primera vez en el puerto de Vigo, un lugar que rápidamente se convirtió en su hogar y en el corazón de una travesía llena de retos, aprendizajes y grandes satisfacciones
Desde entonces, cada ruta y cada proyecto han llevado consigo algo más que mercancías: han transportado confianza, relaciones y sueños compartidos con clientes, colaboradores e instituciones que han acompañado a la compañía en este camino.
Vigo no ha sido solo un puerto estratégico para Eimskip. Ha sido el lugar donde la empresa creció, donde se forjaron lazos sólidos y donde aprendió que el mar no separa, sino que une personas, mercados y oportunidades.
«Este aniversario es de todos los que han formado parte de nuestra historia. Desde Vigo hemos descubierto que el mar une mucho más que distancias: une ilusiones y proyectos comunes», afirma Eva Ortiz, Managing Director de Eimskip Spain.
Más de un siglo después de su fundación en Islandia (1914), Eimskip mantiene intacta la ilusión del primer día. Desde que abrió sus puertas en España, la compañía ha estado presente en Conxemar, compartiendo con el sector su compromiso con la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación en el transporte y la logística.
Celebrar estos 20 años en España es, para la compañía, mirar con gratitud al pasado y, al mismo tiempo, abrir con esperanza una nueva etapa. Porque la travesía continúa, y Eimskip quiere seguir navegando junto a todos aquellos que han hecho posible cada logro alcanzado.
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Camino real, carretera de Ourense o Castilla... así ha cambiado la Avenida de Madrid de Vigo
- El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar