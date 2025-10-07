Conxemar se propone acercar el sector del congelado a la ciudadanía

La magnitud de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar no podría limitarse (ni se limita) a lo que sucede en el Instituto Ferial. Por ello, aunque es un evento que, en origen, está destinado al propio sector del congelado, la organización rema cada vez más hacia la expansión de las actividades en el propio centro de Vigo, implicando a los ciudadanos de diferentes generaciones.

Este año vuelve, por ejemplo, el concurso gastronómico ConxeTapas. 30 locales del Casco Vello y la Zona Náutico presentan del 3 al 26 de octubre diversas elaboraciones en las que los ingredientes protagonistas son el marisco y el pescado. Una forma original de demostrar que el producto congelado del mar es sinónimo de calidad y sabor.

Para elegir al ganador, la participación de la ciudadanía es crucial. El procedimiento es el siguiente: cada comensal debe pedir la tapa del concurso, escanear el código QR presente en la mesa o en el cartel (cada local lo tendrá a la vista), y puntuar del 1 al 5 la receta, teniendo en cuenta la presentación, el sabor, la originalidad y la relación calidad/precio. Para validar el voto hay que introducir un correo electrónico y un teléfono. Las personas que voten entrarán en el sorteo de un IPhone 17.

La lista completa de bares y restaurantes que forman parte del Conxemar Tapas 2025 se puede consultar en la página web, conxemartapas.com. La elección final dependerá en un 50% del voto del público y el otro, de un jurado profesional. Se escogerán tres locales ganadores, que recibirán premios en metálico (2.000 euros para el primero, 1.250 para el segundo y 750 euros para el tercero), además de la oportunidad de vivir la experiencia única de cocinar en directo en la próxima feria Conxemar, frente a un público internacional.

El año pasado, que fue su primera edición, el podio lo completaron el restaurante Paparota, el Paparrua y la Pintxoteca. ¡Anímate a recorrer la ruta gastronómica de esta nueva edición!

A todo ritmo

Otra de las iniciativas impulsadas por Conxemar es el concurso ConxemarFest Fish&Hits. Es un certamen para artistas y grupos emergentes de toda Galicia. El premio, además de una recompensa económica, es la posibilidad de actuar en el recinto del IFEVI durante la feria.

El certament está organizado por la Asociación Conxemar en colaboración con el Grupo Radio Vigo, Los 40 Vigo y el Concello de Vigo, cofinanciado a través del convenio de promoción suscrito entre la asociación y la Consellería do Mar a través del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y forma parte de las acciones para la promoción de los productos pesqueros entre el público juvenil.

Conxemar Lab, un proyecto innovador para los más pequeños

Uno de los próximos proyectos más ilusionantes de Conxemar es Conxemar Lab, un centro interactivo para escolares que, en palabras del director Eloy García, «refleja nuestro compromiso con el relevo generacional y la educación en torno al consumo de pescado».

«Queremos que los niños y niñas conozcan de primera mano la cadena de valor del pescado, aprendan a cocinarlo y a degustarlo, y se conviertan enconsumidores responsables en el futuro», explica a este periódico García. Este espacio educativo se inaugurará después de la feria y está ubicado en las oficinas de O Berbés de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar).

La iniciativa está dirigida a alumnado de entre 7 y 11 años. El aula, que ha sido desarrollada por la empresa Zorrozúa, cuenta con un área inmersiva, una maqueta interactiva, área de comercialización (recreación de un supermercado), área de consumo y nutrición y un taller de cocina.

«Conxemar Lab se convertirá en una referencia donde los escolares podrán descubrir cómo aprovechar los recursos de manera eficiente y responsable. Queremos demostrar que crecimiento e innovación pueden ir de la mano de sostenibilidad y compromiso social», declara Eloy García.