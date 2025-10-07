Conxemar 2025: un programa completo y lleno de novedades

La actividad es frenética durante los días de la Feria Conxemar. Miles de personas, muchas llegadas desde puntos lejanos del globo terráqueo, se concentran en la ciudad de Vigo para dar a conocer sus compañías del sector del congelado, establecer nuevos vínculos profesionales y descubrir qué se está poniendo en marcha en otros lugares. Las sinergias que se generan florecen en una cifra de creación negocio que, según el informe de Impacto Socioeconómico de la Feria elaborado por Zona Franca, supuso el 5% de la facturación total del sector en el año 2024.

Además, el evento supone un punto de encuentro para conocer más sobre los productos del mar de la mano de charlas, showcookings y degustaciones culinarias que aportan una nueva visión. Así, el programa de esta XXVI edición de Conxemar contempla como novedad un escenario para demostraciones culinarias en vivo, lanzamientos de productos, degustaciones y presentaciones comerciales. Estará ubicado en el Hall 4 del IFEVI.

Inauguración

Este martes se producirá la inauguración oficial de la Feria Conxemar en el Auditorio del Instituto Ferial, a las 11:00 horas. Después se realizará un recorrido por el recinto de expositores.

A las 13:30 horas, el rostro de la campaña «El doble de fresco, el doble de bueno», el conocido humorista Leo Harlem, protagonizará un monólogo en directo en el escenario del Hall 4.

Actividades programadas

Mañana, segunda jornada de la feria, arrancará a primera hora con la mesa «Oportunidades en productos del mar congelados», destinada exclusivamente a miembros asociados de Conxemar y promovida por la asociación y Kantar/Numerator . Tendrá lugar en la cafetería Ifevi (-2), a partir de las 09:15 horas.

La mañana proseguirá con la reunión del Comité de Técnicos, a las 10:00 horas, en la Sala Rosalía de Castro; y la charla «El placer de saborear sin renuncias», organizada por la compañía Laduc, líder en catering y gastronomía gourmet, a las 11:00 horas en el Hall 4. Unas horas después, el escenario será ocupado por la demostración culinaria en directo «Taste Korea: Gimbap live» (14:30 horas).

A esa misma hora, pero en la Platea 1, se desarrollará la ponencia «Calamar gigante: gestión y desafíos regionales», por Sustainable Fisheries Partnership. La organización presentará también a las 15:30 horas su proyecto de mejora pesquera de merluza austral artesanal. En ese horario, el Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (EUMOFA) presentará en la Platea 2 el informe sobre tendencias de consumo en la Unión Europea.

El programa del miércoles concluye con la ponencia «Perspectivas de mercado global de productos pesqueros y acuícolas», por FAO – FIN Network, a las 16:45 horas en la Platea 2.

Última jornada de feria

El tercer y último día de la XXVI edición de Conxemar empezará a las 09:00 horas con un evento reservado para asociados e impulsado por la organización y Alimarket, «Termómetro Empresarial del Congelado y Radiografía del Retail en España». Será en la cafetería del IFEVI.

Una hora después, Iberdrola ofrecerá la charla «Reduce tus costes energéticos y descarboniza tu empresa con CAES», en la Sala Camilo José Cela, en la planta -2 del IFEVI.

En la Platea 1, el Clúster da función loxística de Galicia presentará el IV Encuentro de Logística de Frío Conxemar 2025, a partir de las 12.00 horas. La feria concluirá su programación a las 15:00 horas de la mano de la actuación del grupo ganador del Conxemar Fest Fish&Hits 2025, el concurso de artistas y bandas emergentes gallegas promovido por Conxemar. El concierto se celebrará en el escenario del Hall 4, despidiendo así una edición más del evento que convierte año tras año a Vigo en la capital mundial de la industria del congelado.