El círculo completo de calidad, desde el mar hasta el cliente

El Grupo Pesmar es un conjunto de empresas pesqueras formado por tres sociedades: Pesquerías Marinenses S.A., Pesmarín S.A. y Safricope S.A. La Sociedad matriz es Pesquerías Marinenses S.A., fundada en 1965, y armadora de buques congeladores arrasteros que faenan en caladeros del Atlántico Norte y Sur.

Además, cuenta con dos instalaciones frigoríficas. Pesmar S.A., por su parte, es de reciente construcción, mientras que Safricope S.A. se fundó en 1969 en el puerto pesquero de Marín, siendo el primer frigorífico que se instala en ese puerto comercializando a su vez, en el tramo mayorista, pescados y mariscos.

Adicionalmente, el grupo dispone de una amplia red de distribución de sus productos que le garantizan siempre al profesional y al consumidor final la máxima calidad. En conjunto, el Grupo Pesmar mueve más de 25.000 toneladas de productos congelados al año.

Catálogo amplio de variedades

Pesmar comercializa una gran variedad de especies extraídas y congeladas a bordo de sus propios buques (la empresa posee cuatro: el Playa de Galicia, el Playa de Tambo, el Playa Pesmar Uno y el Playa Pesmar Dos).

En su catálogo es posible encontrar variedades como cabra, bacalao, platija, merluza, rosada, brótola, raya, pota, calamar o fletán; todo ello, con los mayores estándares de calidad europeos.

De este modo, el grupo está en busca de la constante innovación tecnológica y somete su actividad a rigurosos controles de calidad para garantizar tanto el éxito de su cartera de productos como la satisfacción del cliente. Así lo demuestran sus certificaciones ISO 9001, 14001 y 45001.