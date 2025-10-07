Carplas, envases y embalaje industrial
Más de 30 años acompañando al sector pesquero y alimentario
Con más de 30 años de experiencia, la compañía Manufacturas Carplas, con sede en O Porriño (Pontevedra), se ha consolidado como un proveedor de referencia en envases y embalajes industriales, tanto para el sector pesquero y alimentario como para otros sectores industriales. Ofrece productos adaptados a las necesidades de cada cliente y, gracias a la confianza de empresas líderes del sector y a una gestión de almacenamiento y logística eficiente, garantiza la disponibilidad y cumplimiento de los plazos de entrega más exigentes. Entre su catálogo, destacan estuches y cajas de cartón personalizadas, bolsas o films, entre otros artículos, todos con certificaciones que garantizan el cumplimiento de la normativa europea y medioambiental.
Así, Carplas combina calidad, sostenibilidad y fiabilidad, proporcionando soluciones prácticas y seguras que permiten a sus clientes avanzar con éxito en un mercado cada vez más competitivo.
