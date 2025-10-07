Bueno para el planeta, mejor para nuestra salud

El consumo de pescado es una buena forma de comprometerse con el planeta. Aunque no todos los tipos de pesca son respetuosos con los ecosistemas marinos, la huella de carbono es menor en comparación con la de la industria cárnica, por lo que los productos del mar suponen un aporte proteico tan válido como el de la carne, pero con un menor coste ecológico.

Con todo, lo más reseñable del pescado y el marisco es lo saludable que es para nosotros. En primer lugar, porque son una buena fuente de proteínas, minerales y vitaminas con un perfil graso rico en ácidos grasos poliinsaturados (Omega 3) y sirven para fortalecer el sistema inmune y los huesos o nutrir y fortalecer los músculos, además de cuidar del corazón.

Las proteínas que provienen de los productos del mar son más saludables que las de otros alimentos también ricos en este elemento. El contenido de proteínas de pescados y mariscos oscila, de media, entre un 15% y un 20%, porcentaje que se supera en los pescados azules y crustáceos. Se trata, además, de proteínas de alto valor biológico ya que contienen todos los aminoácidos esenciales para el organismo. Además, posee un bajo contenido calórico: entre 70-80 Kcal/100gr en el caso de los pescados blancos o magros, y entre 120-220 Kcal/100gr en el de los pescados azules o grasos.

Por otro lado, el calcio es uno de los elementos más valiosos de los productos pesqueros y esencial para la formación de huesos y dientes, el movimiento muscular, la coagulación de la sangre y la transmisión del impulso nervioso. También aportan yodo, fundamental para sintetizar las hormonas producidas por la glándula tiroides y que intervienen en funciones fundamentales del organismo y del desarrollo fetal durante el embarazo. Además, el pescado también es rico en minerales como el fósforo y el selenio. Por su parte, los mariscos también aportan hierro, cinc y potasio.

El aporte nutricional de los productos del mar se completa con que son una fuente rica y natural de vitaminas del grupo B (B1, B2, B3 y B12) y de vitaminas A, D y, en menor proporción, E. Las vitaminas A y E sobresalen por su acción antioxidante, mientras que la D favorece la mineralización de huesos y dientes, entre otras funciones. De manera adicional, la grasa del pescado es rica en ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos esenciales y contiene de forma natural ácidos grasos Omega – 3, beneficiosos para la salud.

Consumo en descenso

Sin embargo, a pesar de sus numerosos beneficios para la salud, el consumo de este tipo de alimentos está en declive. Tal y como se desprende del Informe Anual de Consumo Alimentario en España 2024, el consumo per cápita de productos pesqueros a cierre de año fue de 17,99 kilos por persona, unacantidad inferior en un 4,9 % con respecto a lo ingerido un año antes.

«Por su parte, el gasto per cápitatambién se reduce en un 1,1 %, lo que indica que cada persona destina menos dinero a este tipo de productos, concretamente, 2,21 euros menos por persona en comparación con el año anterior», señala el documento elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Eloy García, presidente de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar), defiende: «El pescado es una proteína de altísimo valor nutricional, con menorhuella ambiental que otras fuentes animales, y tiene una versatilidad enorme en la cocina. Necesitamos transmitirlo de forma clara y cercana».

¿Pero cómo se puede promover entre la población la ingesta de estos alimentos? García reclama medidas como la aplicación de un IVA cero o al menos superreducido para el pescado, «al igual que sucede con otros alimentos básicos y en otros países de la UE», como forma de intentar incentivar el consumo entre la población.

«Es una medida que no solo contribuiría a que el consumidor perciba el pescado como una opción más asequible, sino que también enviaría un mensaje claro sobre la importancia de este alimento en una dieta equilibrada y en la salud pública», asegura el presidente de Conxemar.