La Feira de Minerais de Vigo regresa a la Plaza Elíptica del 10 al 12 de octubre con más expositores y talleres variados

Los amantes del coleccionismo de fósiles y minerales tienen una gran cita en Vigo los próximos días 10, 11 y 12 de octubre: el centro comercial Plaza Elíptica acogerá la segunda edición de la Feira de Minerais.

El evento se consolida como un espacio de divulgación científica y cultural que pone en valor el conocimiento geológico y paleontológico a través de experiencias didácticas y participativas. Así, durante tres días se expondrán minerales, fósiles y joyas de todo el mundo y se impartirán talleres para todos los públicos, una novedad con respecto a la anterior edición.

«Las expectativas de asistencia son mayores que el año pasado, que funcionó muy bien el evento. La feria crece y, por primera vez, tendremos actividades didácticas», declara Alejandro Rodríguez, organizador de la cita. La entrada es gratuita y el horario de apertura será de 10:00 a 21:00 horas. A continuación puedes consultar las actividades detalladas de esta segunda edición.

Expositores internacionales

Cuarzos, amatistas, piritas y otros minerales estarán disponibles en la feria. / Cedida

Uno de los grandes atractivos de la Feira de Minerais será su espacio expositivo, que en esta segunda edición crece hasta rondar los 20 stands. En ellos podremos encontrar minerales traídos de todas partes del mundo, como Portugal, México o el continente africano y Sudamérica. Geodas, fluoritas, cuarzos, amatistas, piritas o selenitas, entre muchas otras variedades, estarán disponibles para venta y exposición.

Además, en los stands habrá fósiles, joyería (tanto industrial como artesana) y diferentes objetos de decoración. Los expositores provienen de varios puntos de España, desde Donosti a Madrid pasando por Zaragoza y Alicante, y también cuentan con presencia internacional, con un stand procedente de México, otro de Marruecos y varios de Portugal. Sin duda, una gran oportunidad para coleccionistas y aficionados de estas piezas.

Programación completa de actividades

En la II Feira de Minerais de Vigo se podrán contemplar fósiles como este. / Cedida

Como decíamos, la segunda edición de la Feira de Minerais estrenará una programación de actividades educativas destinadas a niños y público general. Así, el viernes 10 de octubre, el evento arrancará con dos talleres a primera hora de la mañana que ya han completado su aforo.

Se trata, por un lado, de una sesión de identificación de minerales impartida por la Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía de Vigo y destinadas a centros educativos. A la misma hora, también para centros de enseñanza, el Grupo Mineralóxico e Xeológico Galego presentará un taller de mineralogía.

En horario de tarde, a partir de las 17:00 horas, el paleontólogo zaragozano Juan Carlos Escudero ofrecerá una charla interactiva sobre la extinción de los dinosaurios, con música y proyecciones para una experiencia envolvente. En ella abordará algunas de las dudas más frecuentes sobre ese fenómeno: ¿cómo desaparecieron los dinosaurios? ¿Qué animales lograron sobrevivir al impacto de un meteorito?

Escudero responderá a todas ellas de manera divertida y sorprendente, a través de imágenes, vídeos y explicaciones amenas, con un espacio para preguntas, curiosidades y contacto directo con piezas únicas de la historia natural. Aunque está abierta a todo el público, está especialmente recomendada para los más pequeños de la casa.

Actividades el sábado y domingo

La programación continuará el sábado, día 11 de octubre, con una nueva oportunidad de escuchar las explicaciones de Juan Carlos Escudero a partir de las 16:00 horas.

A partir de esa misma hora tendrá lugar un taller de limpieza de fósiles y minerales fluorescentes, impartido por el Grupo Mineralóxico e Xeolóxico Galego. Está recomendado para niños.

Finalmente, el paleaontólogo zaragonzano cerrará el programa de intervenciones el domingo a las 17:00 horas. Para participar en las actividades es recomendable anotarse previamente a través del teléfono 632050918 o en el propio centro comercial Plaza Elíptica.