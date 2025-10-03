Marín homenaxea por todo o alto ao patrón dos mariñeiros
Os principais actos institucionais celebraranse este domingo 5 de outubro
Esta fin de semana, Marín celebrará unha das datas máis destacadas do seu calendario, o día de San Miguel, patrón dos mariñeiros.
A efeméride como tal é o día 29 de setembro, mais non será ata este domingo cando se desenvolva o acto institucional, organizado polo Padroado de Mareantes de San Miguel co apoio do Concello de Marín. A festa está declarada de Interese Turístico de Galicia desde o ano 2010.
O día grande de San Miguel
Así, mañá, sábado 4 de outubro, a Alameda acollerá como preludio un concerto da Banda de Música de Marín. Xa o domingo, as actividades arrancarán ás 11:00 horas co acto institucional do Padroado de San Miguel.
Durante o acto, que terá lugar no Salón de Plenos do Concello, entregaranse as distincións aos Cofrades de Honra, que recaen este ano en Jorge Cubela e Teresa Rodríguez, e imporanse as Espadas de Prata e de Ouro aos danzantes. Desde aí sairán con destino ao Templo Novo.
O baile dos danzantes será na alameda ás 18:30 horas, seguido do dúo musical Bela&Charlo
A Misa solemne polo Coro Thalassa comezará ás 12:00 horas. A continuación, iniciarase a procesión, coa Danza de Espadas nos lugares habituais, a queima de madamitas e a ofrenda ﬂoral na escultura dos danzantes na Praza do Reloxo.
Ás 18:30 horas será o baile dos danzantes na Alameda. A xornada pecharase ás 19.00 horas, coa actuación do dúo musical Bela & Charlo.
Orixes da festa e a danza
O certo é que a festa de San Miguel é unha das celebracións máis antigas do municipio de Marín. Dacordo cos arquivos históricos, remóntase ao ano 1639, ano no que se creou a Cofradía de San Miguel, patrón do Gremio de Mareantes e da vila de Marín, para que os mariñeiros da zona lle rendesen tributo como agradecemento pola súa protección.
Ese mesmo século tamén comeza a celebrarse a Danza das Espadas, que é unha das danzas brancas máis importantes de Galicia e se realiza na honra do patrón dos mariñeiros. Durante moito tempo só os homes protagonizaban este baile, mais, como consecuencia da Guerra Civil, a tradición sufriu un parón e foi recuperada nos anos 40 pola Sección Feminina.
O principal ente valedor da Danza das Espadas é o Padroado de San Miguel, que nace no ano 2002 e está conformado por por membros do Ateneo Santa Cecilia, da Corporación municipal, un historiador, polo cura-párroco e por persoas encargadas da música e da ensinanza da Danza de Espadas.
O grupo do Ateneo Santa Cecilia, subdividido en tres partes, conta cun total de 200 danzantes. No grupo dos máis pequenos, faise un baile máis simple e faise ao arrancar a procesión diante do Templo Novo. Logo, vaise complicando a danza, facendo figuras máis elaboradas por parte dos grupos veteranos de danzantes.
Cando os danzantes cumpren 10 anos na danza, regálaselles unha medalla de prata, que se entrega no acto institucional que todos os anos acolle o Salón de Plenos da Casa Consistorial. Despois, pásase á medalla de ouro. Tamén se entregan as espadas de prata e outras distincións, como a Cofradía de Honra.
Ao final de cada unha das danzas, hai un berro que caracteriza á solemnidade desta tradición e que forma parte do ADN de todos os marinenses: «Viva a danza de espadas! Viva San Miguel!».
