Cocina en vivo con sabor a mar

La Asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servizos (Emgrobes) vuelve a formar parte un año más de la Festa do Marisco con el evento gastronómico «A cociña do mar». Estas Xornadas Gastronómicas se celebran sin interrupción desde el año 2009.

Así, este año cumplen ya 17 ediciones al pie del cañón, demostrando la calidad del producto de nuestro mar, pero también su versatilidad en la cocina. La cita tendrá lugar el 9 de octubre en el Mirador de la Lonja de la Cofradía de Pescadores, en horario de 18:00 a 20:30 horas.

Recetas variadas

El eje central de «A cociña do mar» es, como su nombre bien indica, la cocina con productos del mar, pero no cualquiera: aquellos que no son tan comunes o no están tan demandados como otros del mercado. A través de las Xornadas Gastronómicas se demuestra que existen infinitas posibilidades de incoporarlos a nuestro menú.

En esta edición, los moluscos y pescados escogidos son la ostra rizada, la petaraña (también conocida como ‘chopa’, un pez de roca similar al sargo) y las algas. Serán provistos por PescadeRías, dentro de la campaña autonómica «Galicia sabe amar».

La forma de ponerlos en valor será a través de un «show cooking» en vivo y en directo, en el que se prepararán diferentes elaboraciones con ellas. Las manos encargadas serán las del chef Adrián Fuentes Fernández, de la empresa Hostelco Galicia; Rocío Garrido Caramés, del blog «La cocina de mi abuelo» y Manuel Domínguez Conde, del restaurante Senlleiro.

Los tres cocineros elaborarán un total de nueve recetas distintas con ostra rizada, petaraña y algas que no dejarán a nadie indiferente. Los asistentes podrán degustar una pequeña tapa de cada una de estas elaboraciones acompañadas por una buena copa de vino perteneciente a la D.O. Rías Baixas, siempre presentes en estas sesiones. Concretamente, en esta parte enológica colaboran las bodegas Paco y Lola, Santiago Roma, así como el propio Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas.

Además, el acto estará presentado, como ya es tradición, por el doctor Ignacio Balboa, quien desentrañará las bondades que tienen para nuestra salud este tipo de productos del mar.

La entrada es gratuita hasta completar aforo y se recomienda asistir con antelación para no perderse la degustación de las tapas del mar que se elaborarán in situ. Están especialmente invitados los socios de Emgrobes y las autoridades que apoyan el evento, como Xunta de Galicia y Concello de O Grove. La empresa Aceites Abril también colabora con la iniciativa.

Novedades en Grovestock

Ediciones anteriores de Grovestock. / Cedida

Emgrobes también celebra estos días, coincidiendo con la Festa do Marisco, su tradicional feria de oportunidades Grovestock, un evento cofinanciado por la Xunta y que este año llega con novedades respecto a su ubicación.

Debido a las inclemencias del tiempo que solían afectar al desarrollo del evento, en esta edición se ha optado por contratar una gran carpa con divisiones internas en la que los asistentes podrán acceder y pasear a resguardo para realizar sus compras con calma.

El objetivo de Grovestock no es otro que buscar salida a los excesos de mercancía de los comercios asociados, para que así puedan liberar los almacenes y armarse con las colecciones de nueva temporada, ofreciendo los artículos a un precio más económico para los clientes.

De este modo, el viernes 3 de octubre a las 11:30 horas será la inauguración oficial de este espacio, ubicado en la Plaza de O Corgo, en el que se podrá encontrar prácticamente de todo: juguetería, calzado, vestuario para todos los géneros, complementos, peletería y mucho más. Asimismo, estarán presentes marcas de Artesanía de Galicia.

En cuanto al horario de actividad, la feria abrirá de viernes a domingo de 11:00 a 22:00 horas de forma ininterrumpida.

Además, volverá a estar operativa el fin de semana siguiente. Como este año las fiestas no cuadran en puente, se ha buscado prolongar de este modo la programación para aprovechar la gran afluencia de público que recibe O Grove por la Festa do Marisco edición tras edición.