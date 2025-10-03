Se busca el mejor plato de mejillón de O Grove

La LXII Festa do Marisco recupera una de sus citas más clásicas: el Concurso de Pratos de Mexillón, organizado por Amegrove; una muestra del increíble potencial gastronómico de este sabroso bivalvo. Y est año, vuelve con novedades.

El certamen se celebrará el sábado 11 de octubre en la cafetería de la Casa de la Tercera Edad, donde los participantes podrán acercar sus propuestas entre las 17:30 y las 18:00 horas. El jurado, compuesto por expertos gastronómicos y personas ligadas al mundo del mar, valorará desde el sabor, la textura o la coherencia culinaria hasta la calidad, la presentación y la creatividad de los platos. El veredicto se desvelerá esa misma tarde a partir de las 19:30 horas y será publicado en las redes sociales de Amegrove.

No hay poco en juego. En esta edición, el número de premios pasa de tres a cinco y además de los diplomas acreditativos, se repartirán las siguientes recompensas económicas: el plato ganador se llevará 1000 euros; el segundo, 750; el tercero obtendrá 500 euros y, en el caso del cuarto y el quinto, 250 y 100, respectivamente.

Todos los candidatos deben cumplir con el requisito más importante, que es el uso del mejillón (Mytilus Galloprovincialis) como base principal del plato. La receta o la técnica escogida es totalmente libre , pero la elaboración ha de llegar ya preparada al recinto de la Casa de la Tercera Edad para que pueda ser degustada por los jueces.

Tal y como indican desde la organización, los participantes que precisen suministrarse de mejillón para la confección de los platos podrán retirarlo en la depuradora de Amegrove.

A lo largo de todas sus ediciones, el concurso ha dejado recetas tan sorprendentes como los huevos rellenos de mejillón, la pizza Mytilus, los muffins de mejillones con mousse de mejillón o los crepes rellenos.

Cómo participar

Los interesados en formar parte del XLIV Concurso de Pratos de Mexillón tienen hasta el viernes 8 de octubre a las 15:00 horas para realizar la inscripción. Para ello, deben cubrir el impreso que podrán solicitar en las oficinas o en el Facebook de Amegrove, y enviarlo al correo amegrove@amegrove.es

Si surge algún problema con la inscripción puede realizar su consulta en el teléfono 986 731 050. Asimismo, para cualquier consulta o reserva de producto pueden llamar al teléfono 986 731 050 o enviar un email a amegrove@amegrove.es. ¿Qué plato conseguirá sorprender este año al jurado? ¡La cuenta atrás ya está en marcha!