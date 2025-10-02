O Grove celebra un año más su gran Festa do Marisco

Una de las citas más destacadas en el calendario festivo de Galicia y, por supuesto, de O Grove, es la Festa do Marisco, que celebra este año su 62ª edición.

Declarada de Interés Turístico Nacional, hoy se inaugura oficialmente a las 19:00 horas con la apertura de los stands de venta de marisco en las carpas de degustación de O Corgo y el primer concierto de la programación, a cargo de Fla-Meco en la carpa de conciertos. Este jueves también arranca el XXVII Foro Acui, que se celebrará hasta mañana en el Auditorio de O Grove.

Stands de degustación

Con la inauguración oficial de la LXII Festa do Marisco empezarán a funcionar este jueves las cajas de venta de tickets, aunque solo de tarde, entre las 19:30 y las 22:30 horas, mientras que el día de clausura lo harán únicamente en sesión matinal, de 11:30 a 17:00 horas.

Las demás jornadas funcionarán de 12:00 a 16:30 y de 19:30 a 22:30 horas, de lunes a jueves, y entre las 11:30 y las 17:00, así como de 19:30 a 23:00 horas, los viernes, sábados y domingos. La apertura de los stands será casi todos los días a las 11:30 horas.

Propuestas variadas

Durante la semana y media que se prolongará la fiesta habrá espacio para gran variedad de actividades. Mañana, viernes 3 de octubre, se inaugurará en la Praza do Corgo la Feira de Oportunidades Grovestock a las 11:30 horas. En ese mismo espacio, los más pequeños podrán participar, desde las 17:00 hasta las 19:30 horas, en una sesión de juegos tradicionales que se repetirá también el sábado y el domingo y durante el fin de semana de clausura.

Asimismo, este viernes se celebrará la conferencia XXXVII Ciclo «Cultivando o mar» (20:00 horas), mientras que el sábado a las 12:00 horas se desarrollará la tradicional regata de dornas «a vela», organizada por Dorna Meca. El domingo al mediodía será la regata de dornas «a remo» Desafío Arousa.

Por otro lado, el miércoles 8 se entregará el XX Premio Nacional Lola Torres de Gastronomía, en una gala celebrada en la parte baja del Ayuntamiento a las 12:00 horas. Al día siguiente, el mirador de la lonja acogerá las XVII Jornadas Gastronómicas «A cociña do mar», actividad promovida por Emgrobes. El viernes será el turno de la gala de entrega de las Centolas de Ouro 2025, los distintivos que conceden a las personas o entidades que ayudan a la promoción de esta fiesta. Tendrá lugar en el Auditorio de O Grove a partir de las 20:00 horas.

El sábado, 11 de octubre, y el domingo 12, desde el Concello animan a la ciudadanía a vestir su traje tradicional gallego durante toda la jornada. El sábado también se celebrará el concurso de platos de mejillón Amegrove, en la Casa de la Tercera Edad. Para clausurar las fiestas, el domingo habrá concierto a las 19:30 horas en el Auditorio municipal con la Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño do Grove.

Conciertos

El resto de la semana estará completo con actuaciones de agrupaciones de música tradicional, degustaciones en O Corgo y la programación de conciertos, que siempre resulta de los platos fuertes de la Festa do Marisco. Algunos de los artistas que pasarán esta edición por la carpa de conciertos son León Benavente, La La Love You o Las Ninyas del Corro.