El mejor acompañamiento para el marisco es la música

Los productos del mar son los protagonistas absolutos de la Festa do Marisco edición tras edición, pero no hay duda de que esta celebración no sería lo mismo sin algo tan importante como la música. O Grove acapara la atención de toda Galicia durante estos días gracias a la ambiciosa programación de conciertos, en la que siempre se cuelan nombres de talla nacional y artistas destacados del panorama.

Así, los Conciertos del Marisco 2025 arrancan este mismo jueves en la carpa con la actuación de Fla-Meco, programada a las 22:00 horas. Mañana, viernes 3 de octubre, los encargados de ponerle ritmo a las fiestas serán Jota&Purpy DjSet, El Bugg y Las Ninyas del Corro. La hora de inicio prevista es las 22:15.

La música seguirá sonando el sábado con uno de los conciertos más esperados, el de León Benavente. Esa misma noche también tocarán Alberto & García y DJ Nanein y durante todo el día, habrá gaiteros y Cabezudos de Gogue a cargo de Paradanda-Mecos.

Para el domingo, pasarán por la carpa de conciertos la banda De Ninghures y Cinco en Zocas, mientras que el Grupo de Gaitas de Cantodorxo amenizará las calles del municipio por la mañana. Al día siguiente actuarán Os Firrás, a las 22:00 horas., y el martes será el turno de Caballito (mismo horario). A Banda do Sequío tocará el miércoles 8 de octubre y el jueves, Freshkiños.

El viernes que viene, el público de la Festa do Marisco disfrutará de los shows de Siloé, Os Carismáticos y DJ Permanente. La penúltima noche estará a cargo del grupo La La Love You, Leria y DJ Manu, desde las 23:00 horas en la carpa de conciertos. Además, habrá “Noite Meiga” a cargo de la A.C. Cantodorxo y Gran Queimada, en la Plaza de O Corgo y durante el día, gaiteiros y cabezudos de Goge y charanga Fanfarria Furruxa. Para concluir las fiestas, el domingo tendrá lugar, desde las 19:30 horas, el Concierto Festa do Marisco de la Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño do Grove, en el Auditorio de O Grove.