La viguesa Mav Alonso presenta su cuarta novela: «Se trata de un thriller que combina emoción, denuncia social y fortaleza femenina»

La cuenta atrás ha comenzado. Con Azul y Menta, su cuarta novela, Mav Alonso irrumpe de nuevo en la escena literaria para reafirmarse como una de las voces más singulares del thriller.

Historia tras historia, la autora viguesa ha demostrado que la intriga puede entrelazarse con la emoción más profunda. Desde La linterna hasta La herida que merezco, ha dejado claro que el género no solo atrapa, sino que también conmueve.

Ahora, con esta nueva entrega, invita a los lectores a adentrarse en una trama absorbente que aborda temas profundos y actuales, entrelazando la complejidad de la experiencia femenina con la dura realidad de la violencia, el abuso y la corrupción.

Mav Alonso: una voz que entrelaza suspense y emoción

Nacida en Vigo, Alonso ha construido una trayectoria literaria marcada por el equilibrio entre la tensión narrativa y la exploración de los sentimientos humanos. Su debut con La linterna (2020) reveló su interés por la psicología de los personajes en escenarios cargados de misterio. Tres años más tarde, Tus ojos tras la lluvia (2023) consolidó su nombre gracias a una trama adictiva en la que secretos familiares y superación personal se combinaban con descripciones vivas de Galicia y el País Vasco.

Mav Alonso. / cedida

En 2024 alcanzó un nuevo reconocimiento con La herida que merezco, un relato lleno de luces y sombras que le valió el Premio Círculo Rojo. Aquella novela la confirmó como una narradora capaz de convertir el thriller en un espacio de exploración emocional. Ahora, con Azul y Menta, la escritora da un paso más en su camino, explorando la vulnerabilidad, la resistencia y el poder transformador del amor en medio de una atmósfera cargada de suspense.

Azul y Menta

Portada del libro 'Azul y Menta'. / Cedida

Azul y Menta es mucho más que una novela: «Se trata de un thriller que combina emoción, denuncia social y fortaleza femenina». Ambientada en Málaga en 2024, la historia comienza con la huida de Carmen García, una reconocida periodista que, tras meses de cautiverio, regresa marcada por el miedo. La investigación recae en Pilar Aguirre, una inspectora que no solo conoce cada detalle del caso, sino también a Carmen en lo personal, demasiado bien. El reencuentro entre ambas desata tensiones ocultas, pasiones dormidas y un dilema inevitable: ¿hasta dónde están dispuestas a llegar por la verdad? Entre violencia, corrupción y heridas emocionales, la novela enfrenta a dos mujeres tan fuertes como vulnerables, cuyos destinos se entrelazan en un pulso narrativo tan intenso como desgarrador.

Con una prosa directa y absorbente, Mav Alonso combina acción, drama y psicología para ofrecer una lectura intensa que no solo atrapa por su ritmo trepidante, sino también por la hondura con que aborda cuestiones universales: la fortaleza femenina frente a la adversidad, la lucha contra la violencia y la corrupción, la amistad y la lealtad como refugio en medio del caos, y la reconstrucción personal después del trauma.

Una cita imprescindible

El próximo 3 de octubre de 2025, a las 20:00 horas, el Nuevo Vitruvia de Vigo abrirá sus puertas a una velada única. La ciudad se teñirá de azul y menta para celebrar el lanzamiento de la obra más reciente de la autora viguesa, que ha conquistado al público con un estilo tan intenso como personal.

Con este nuevo lanzamiento, Alonso confirma su lugar como una de las voces más sólidas del thriller con trasfondo emocional. Desde su ciudad natal, Alonso sigue fiel a su vocación: «explorar las complejidades humanas a través de historias intensas, donde el pasado, la verdad y los secretos marcan el pulso de la narración».

Cartel presentación del libro. / Cedida

La presentación en Vigo será la ocasión perfecta para conocer a dos protagonistas complejas e inolvidables y adentrarse en una historia que promete dejar huella en la memoria de los lectores.

El evento tendrá lugar el mismo día del lanzamiento que reunirá a lectores, amigos y amantes del buen suspense para celebrar esta nueva entrega literaria.