La movilidad sostenible avanza con el impulso del hidrógeno como vector energético

El hidrógeno adquiere cada vez mayor relevancia en la transición hacia una movilidad cero emisiones, para cumplir los objetivos de descarbonización marcados por el Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo y contribuir al objetivo de la UE de neutralidad climática en 2050. El despliegue del hidrógeno tendrá un importante impacto económico, ya que la transición energética alterará profundamente las cadenas de valor en toda la industria, entre otros, los sectores estratégicos para Galicia y Norte de Portugal como la Automoción y la Energía. Sin embargo, quedan retos importantes por abordar tanto en el conocimiento como en el desarrollo de las tecnologías de producción, almacenamiento, transporte, dispensación y uso vehicular, como en la infraestructura de recarga necesaria.

Para enfrentar estos desafíos, nace en 2023 el proyecto HI_MOV: 'Corredor Tecnológico Transfronterizo de Movilidad con Hidrógeno Renovable', que tiene como objetivo crear un entorno de colaboración entre Galicia y el Norte de Portugal que permita desarrollar iniciativas en torno al hidrógeno y avanzar hacia una movilidad más sostenible gracias al uso de energías renovables.

El consorcio de HI_MOV, financiado por el Programa Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 a través de los fondos FEDER, agrupa a 10 entidades clave de ambos territorios, desde centros tecnológicos como el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, CTAG (líder del proyecto), el Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros, PIEP, el Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel, CEiiA y EnergyLab; las universidades, con la Universidade do Minho, la Universidade de Porto, y la Universidade de Santiago de Compostela; hasta empresas como Petrotec, y administraciones públicas con la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal AECT-GNP, y el Instituto Enerxético de Galicia, INEGA de la Xunta de Galicia.

El proyecto, que finaliza este año 2025, ha desarrollado diferentes actividades que se han materializado en los siguientes resultados más destacables:

Observatorio Tecnológico. El observatorio ha sido clave para analizar las potencialidades del hidrógeno renovable. A través de boletines y estudios, se ha creado una base de conocimiento sobre el estado actual de las tecnologías de hidrógeno y su normativa. Actualmente, se está desarrollando un modelo que proyecta la futura red de estaciones de repostaje de hidrógeno (HRS) en la eurorregión. Este modelo servirá como guía en la toma de decisiones de las administraciones públicas sobre la localización óptima de estas infraestructuras y su integración en los Planes Integrales de Movilidad Sostenible (PMUS). Fortalecimiento del Ecosistema y Capacitación. Esta actividad se ha centrado en la creación de una red de conocimiento y en el desarrollo de talento, además de workshops de carácter científico-industrial, la creación de un catálogo de capacidades, y formación gratuita y abierta a la sociedad. Desarrollo de soluciones tecnológicas. Se ha trabajado en soluciones que abarcan desde el almacenamiento hasta el uso final en vehículos, como el desarrollo de depósitos de hidrógeno avanzados con sensores integrados para monitorizar su integridad estructural. En la distribución se han sintetizado nuevos materiales para electrolizadores más eficientes y, además, se ha modelado una estación de repostaje de hidrógeno, para optimizar su operación y rendimiento. Por último, en el sector de la movilidad, se está creando una plataforma vehicular con pila de combustible de hidrógeno, lo que permitirá estudiar y validar este tipo de vehículos. Pilotos demostrativos, necesarios para demostrar la viabilidad de las tecnologías de almacenamiento, suministro, distribución y logística de última milla con hidrógeno en condiciones reales. Se han propuesto un total de tres pilotos:

Estación de testeo de electrolizadores: dónde se evaluarán a escala laboratorio los componentes desarrollados.

Vehículo de hidrógeno sensorizado: que recopilara datos de conducción en tiempo real para caracterizar su rendimiento y proponer mejoras técnicas.

Estación piloto de suministro: dónde se simularán el repostaje de vehículos de hidrógeno para probar el llenado de los depósitos prototipo y monitorizar las variables críticas durante esta operación.

La validación mediante pilotos permite la integración tecnológica, aporta información de calidad y brinda herramientas confiables a las empresas o entidades que deseen invertir en el futuro de este vector energético renovable en la eurorregión.

Banco de testeo. / ENERGYLAB

El Centro Tecnológico Energylab ha tenido una participación activa en todas las actividades del proyecto, aportando desde la elaboración de informes hasta el desarrollo de nuevos materiales y modelos digitales. En el Observatorio Tecnológico, se elaboró un informe detallado sobre el nivel de desarrollo actual en las estaciones de repostaje de hidrógeno (HRS), evidenciando la falta de infraestructuras en Galicia. Para abordar esta carencia, se está desarrollando un modelo de inteligencia artificial enfocado en optimizar la distribución de HRS a lo largo de un corredor basado en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), que conecta A Coruña con Sines. El modelo analiza una red vial detallada y considera 13 núcleos poblacionales estratégicos ubicados a lo largo de la ruta seleccionada. A cada uno se le asigna una valoración basada en factores relevantes para la viabilidad y el impacto de una HRS. El modelo de IA utiliza estos datos para recomendar las ubicaciones óptimas para las hidrogeneras, asegurando una distribución estratégica que maximiza la eficiencia y la cobertura. El resultado es un mapa interactivo en el que se puede visualizar las ubicaciones recomendadas, facilitando el análisis y la toma de decisiones.

Para garantizar que estas estaciones funcionen de forma eficiente y segura, se está desarrollando una simulación integral de los parámetros termodinámicos y de flujo dentro de una hidrogenera. El objetivo principal es modelar y predecir el comportamiento de todo el proceso, desde la producción de hidrógeno en el electrolizador, hasta el repostaje del vehículo. La información obtenida permitirá colaborar con la optimización, el diseño y la operación de la hidrogenera, identificando posibles cuellos de botella y actuando como ejercicio de dimensionamiento antes de su construcción. Finalmente, este modelo será validado con datos reales obtenidos en colaboración con el Centro Nacional de Hidrógeno (CNH2).

En los laboratorios de EnergyLab han desarrollado nuevos componentes para electrolizadores, tanto de intercambio de protones (PEM) como de aniones (AEM), y preparado membranas poliméricas basadas en materiales naturales, y catalizadores libres de materias primas críticas. En esta actividad han obtenido resultados prometedores, logrando algunas mejoras en las propiedades de los componentes preparados, lo que demuestra que es posible reducir el coste de la producción de hidrógeno, haciéndolo más competitivo.

Por todo ello, el proyecto HI_MOV contribuye al desarrollo y despliegue del hidrógeno en aplicaciones de movilidad para una descarbonización efectiva y generalizada del transporte de personas y mercancías. Las actividades relacionadas buscan crear y consolidar un valle de hidrógeno transfronterizo con una participación articulada de entidades españolas, portuguesas y europeas con horizonte 2030. Esto contribuye directamente a la implementación de estrategias conjuntas que posicionen a la región Galicia-Norte de Portugal como un espacio destacado para la concepción, desarrollo y validación de soluciones tecnológicas asociadas al uso del hidrógeno. El trabajo vinculado al estrechamiento de las relaciones de colaboración entre los centros de conocimiento presentes en la región, potencia el papel tractor y de transferencia de conocimiento desde estas instituciones al tejido productivo de la región. En definitiva, se busca acelerar la transición ecológica, apostando por el hidrógeno renovable como principal vector energético de la economía y la sociedad.