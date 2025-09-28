Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño: «O municipio está máis vivo ca nunca»
A vila vive unha nova edición das súas festas patronais
«Este ano contamos con nomes tan recoñecidos como Beret, Sash! ou Herdeiros da Crus, ademais das nosas grandes orquestras como Panorama, París de Noia»
Que representan as Festas do Cristo para a vila?
As Festas do Cristo son moito máis ca un programa de actividades, son a esencia do Porriño, a nosa identidade colectiva. Representan encontro, tradición e orgullo compartido. Durante un mes, a nosa vila énchese de vida, cultura, música e deporte, reflectindo o espírito participativo que nos caracteriza. Son a mellor mostra de que O Porriño está máis vivo ca nunca. Ademais, nunca debemos esquecer as parroquias do Porriño tamén realizan as súas festas e que son fundamentais para seguir potenciando a nosa actividade a nivel cultural.
O pregón destas festas está a cargo do Club Balonmán Porriño Feminino. Tiña claro que serían elas as encargadas este ano?
Si, tiñámolo moi claro. Para nós é un orgullo inmenso que as pregoeiras sexan as xogadoras do Balonmán Porriño, subcampioas de Europa. Representan esforzo, constancia, superación e un exemplo da aposta polo deporte base. Iso significa apoiar aos nenos e nenas desde pequenos, ofrecerlles medios, formación e confianza para que poidan medrar como deportistas, como persoas e incluso acadar éxitos coma este. O que lograron na competición europea é histórico, pero máis alá dos resultados, o que máis admiramos é o seu espírito loitador. Son unhas auténticas embaixadoras do Porriño dentro e fóra da pista e queriamos que fosen elas quen deran inicio á nosa fin de semana grande.
O certo é que o deporte ten un papel destacado na programación das festas, con citas como o Festival de Patín en liña ou a III Carreira de Empresas de Galicia. Por que é importante para o Concello incluír estas iniciativas?
Porque o deporte é un dos piares da nosa vila. Temos clubs e deportistas de primeiro nivel en múltiples disciplinas e queremos que iso se vexa tamén nas nosas festas. O deporte transmite valores de unión, esforzo e superación, que son tamén os valores que definen ao Porriño. Ademais, son actividades que implican á mocidade, ás familias e a todo o tecido asociativo. Por iso, cada ano reforzamos a programación deportiva dentro das Festas do Cristo.
As Festas do Cristo son a mellor mostra de que O Porriño está máis vivo ca nunca
Con todo, a música segue a ser a protagonista. Que podemos esperar neste sentido para o que queda de festas?
A música é o fío condutor das Festas do Cristo. Este ano contamos con nomes tan recoñecidos como Beret, Sash! ou Herdeiros da Crus, ademais das nosas grandes orquestras como Panorama, París de Noia… e de espectáculos para os máis pequenos e pequenas como Las aventuras de Coco y Pepe de Cantajuego. Tampouco faltan as bandas de música, os espectáculos infantís ou propostas como Tes talento?. En definitiva, unha programación musical moi variada pensada para todas as idades e gustos, que asegura noites inesquecibles no Porriño.
E en canto remate setembro, xa chega a Festa dos Callos. Algunha novidade para esta edición?
Eu teño un soño para o noso concello: que poidamos celebrar dúas Festas dos Callos ao longo do ano. A que temos actualmente, realizada polos nosos hostaleiros, é un éxito e segue sendo unha cita imprescindible. Pero gustaríame engadir outra, nunha das nosas prazas grandes, pensada como unha gran degustación popular onde todos os veciños e veciñas poidan xuntarse, compartir mesa e convivencia arredor desta tradición tan nosa que este ano cumpre a súa 32ª edición.
Que máis ten gardado o outono para a cidadanía (e os visitantes) de O Porriño?
Ademais da Festa dos Callos, unha das grandes citas do outono é a nosa ruta gastronómica D-Gusta Porriño, que moitos seguen a coñecer como o “Pinchorriño”, todos os venres e sábados de novembro; é unha proposta que dinamiza a hostalaría, anima á xente a saír e crea un ambiente extraordinario polas rúas do Porriño, converténdose nunha das iniciativas máis agardadas do ano. O 11 de outubro celebraremos unha nova edición da Feira do Pan, unha cita que pon en valor a nosa tradición panadeira, o pan do Porriño, e que se converte nunha festa cultural e gastronómica de primeiro nivel. Tamén celebraremos o Samaín, que cada vez colle máis forza no Porriño, con actividades para toda a familia que combinan tradición, creatividade e diversión nas rúas e prazas da vila.
Recentemente iniciado o novo curso político, que proxectos principais vertebran a folla de ruta do Concello?
Xa temos en marcha moitos proxectos históricos para O Porriño, pero ao mesmo tempo o fundamental é continuar coa axenda urbana que nós mesmos deseñamos, unha planificación que marca os pasos a seguir non só ata 2025, senón tamén a máis longo prazo.
A nosa folla de ruta vertébrase neste momento en tres grandes liñas de actuación: a promoción de vivenda protexida coa cesión de tres parcelas municipais que permitirán construír arredor de 80 novos fogares, a atención ás persoas maiores mediante a creación dunha residencia en Budiño e un centro de día en Atios e o avance cara o saneamento integral en tódalas parroquias do municipio.
Que retos faltan por cumprir antes de despedir o 2025?
Para min, o gran reto é seguir planificando o futuro do Porriño, especialmente no que ten que ver coas infraestruturas importantes que o noso municipio precisa. É fundamental poñer as bases dunha planificación seria e ordenada, algo que antes non existía, e que agora, gracias aos distintos proxectos en marcha e á Axenda Urbana, podemos facer realidade. Esta folla de ruta recolle todas as melloras necesarias para que o Porriño siga avanzando e ofrecendo unha maior calidade de vida á súa veciñanza.
Unha das accións municipais máis orixinais é a Caravana do Concello. Como é a súa acollida nas parroquias?
A Caravana Municipal está a ter unha acollida fantástica. É unha iniciativa que nos permite achegar os servizos municipais ás parroquias, evitando que a veciñanza teña que desprazarse ao centro urbano para realizar xestións. Dende rexistro de documentos ata consultas de urbanismo, obras públicas ou saneamento, a oficina móbil ofrece unha atención directa e próxima. A experiencia está a demostrar que a cidadanía agradece moito esta proximidade, porque sente que o Concello está preto, escoitando e dando resposta ás súas necesidades no propio lugar onde vive.
Tamén vexo unha forte aposta polas redes sociais, sobre todo TikTok. Nota unha maior conexión coa mocidade da vila dende que comezou?
As redes sociais non son unha aposta, son unha demanda, unha necesidade e un compromiso con todos. A mocidade comunícase e informa a través delas e se queremos estar ao seu carón e que sintan o noso apoio, temos que falar a súa linguaxe e empregar as súas canles. En TikTok e en Instagram comparto contidos máis desenfadados, que conectan coa xente nova. Eu mesmo estou activo nas redes, ensino o meu día a día, pero por un motivo: lanzar mensaxes dunha forma próxima para que se paren e se enteren de diferentes temas que poden resultar importantes nas súas vidas e que doutro xeito non lerían, escoitarían ou mirarían. Creo que esta forma de comunicar, máis directa e próxima, axuda a que a xente nova vexa que a política tamén pode ser participativa e mesmo entretida. Ao final, as redes sociais son unha ferramenta máis para reforzar esa idea dun Concello próximo e accesible.
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche