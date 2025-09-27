Recta final para la puesta en marcha del nuevo Auditorio de Marín

Salas polivalentes, 550 butacas distribuidas en dos niveles, camerinos, espacio escénico de unos 220 metros cuadrados², vestíbulo amplio, oficinas de turismo (una oficina virtual con pantallas, realidad aumentada, etc.). La sala principal de este nuevo edificio contará con un patio de butacas con un área de unos 640 metros cuadrados, y se puede dividir en tres subespacios que pueden albergar tres vistas a la vez. Además, el equipamiento contará con cuatro aulas, tres de varios tamaños y una más grande diseñada para usos multidisciplinares; dos baños, siete camerinos, una sala de audiovisuales y un almacén. Toda la planta sumará un espacio total de casi 2.000 metros cuadrados.

Con estas características, el Auditorio de Marín no solo ampliará de forma significativa la capacidad del municipio para programar espectáculos de gran formato, sino que también ofrecerá espacios versátiles para actividades sociales, educativas y artísticas que hasta ahora no encontraban un lugar adecuado. Será, en definitiva, un eje fundamental para enriquecer la vida cultural, artística y social de toda la comunidad, abriendo nuevas oportunidades para la creación y la participación ciudadana.

El nuevo Auditorio de Marín se perfila así como una infraestructura cultural de referencia que, con un diseño moderno y versátil, aspira a convertirse en punto de encuentro para la ciudadanía.