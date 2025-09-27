La mejor opción para los operadores de flota frigoríficas

Magníficamente situada en las rutas marítimas del Atlántico hacia el continente, la Terminal Frigorífica DART es la mejor opción para los operadores de flotas frigoríficas. Con un servicio 24 horas al día, 365 días al año, ofrece excelentes tarifas y facilidades portuarias con conexión directa con la red de autopistas y proximidad a importantes centros de distribución en España y Portugal.

Ubicada a excasos 20 minutos de la estación de prácticos, cuenta con 210 metros cuadrados de línea de atraque, a 20 metros de la Terminal frigorífica con 10 metros de calado en bajamar escorada. 8 camaras independientes desde -25ºC a +15ºC con una capacidad para 6000 Pallets; 1000 metros cuadrados de superficie cubierta climatizada, para operación de clasificación y distribucion; 700 metros de superficie cubierta abierta; 8 muelles de carga de fácil acceso y 105 conexiones reefer, son algunos de los datos a tener en cuenta de DART Marín.

Equipamiento y servicios

La terminal está equipada con modernos elementos para la correcta manipulación de mercancía tales como carretillas, transpallets, básculas, flejadoras etc. Cuenta con personal propio y ajeno altamente cualificado, tanto en operaciones de estiba y desestiba, como en los movimientos de almacenaje, clasificación y levante, lo que garantiza elevados rendimientos. Además, ofrece enormes facilidades a la hora de almacenar y/o distribuir según las necesidades del mercado.

Otro de los servicios destacados de DART Marín es el seguimiento y control en tiempo real de la mercancía, i n f o r m a c i ó n diaria de stock, cargas o gráficos de temperaturas entre otros valores.

En su apuesta constante por las innovaciones tecnológicas, la terminal dispone de un sistema automatizado de control de temperaturas