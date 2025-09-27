José Benito Suárez Costa, presidente de la AP de Marín y Ría de Pontevedra: “Este puerto genera confianza en los clientes”

¿Cuál considera que ha sido el mayor logro del Puerto de Marín en los últimos años?

Sin duda, la consolidación del puerto como nodo logístico estratégico en el Eje Atlántico y en el noroeste peninsular. Hemos logrado aumentar progresivamente el tráfico de mercancías hasta alcanzar un récord histórico en 2024, diversificar los servicios y mejorar la eficiencia operativa, generando confianza en los clientes que ven a Marín como un puerto seguro, eficiente, ágil y muy solvente a la hora de operar con las diferentes mercancías. Todo ello sin perder de vista la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa porque somos muy conscientes del entorno socioeconómico y medioambiental en el que se ubica el puerto. Y no me quiero olvidar de lo importante que es tener todos los instrumentos de planificación portuaria al día y la seguridad jurídica que eso aporta al puerto.

¿Qué papel juega el Puerto de Marín en la economía de la comarca?

Es un motor económico fundamental. Las actividades portuarias tienen un impacto decisivo en la generación de empleo en el entorno, tanto de forma directa como indirecta e inducida. Además el puerto ofrece a las empresas de su área de influencia un valioso servicio de transporte marítimo de mercancías, tanto de importación como de exportación, además de una posibilidad única de combinación intermodal de mercancías entre buque y ferrocarril. Las empresas del puerto son las grandes empleadoras de nuestro entorno en sectores tan variados como el de la pesca fresca, la construcción naval o la actividad de pesca congelada.

¿Qué sectores o tipos de mercancía crecieron más durante el ejercicio 2024 cuando se alcanzó una cifra histórica?

El tráfico de graneles sólidos, especialmente astilla de madera y cereales, ha experimentado un crecimiento notable en 2024. En este último ejercicio también vimos una recuperación en el tráfico de contenedores y crecimiento en otros sectores como el de la pesca congelada o productos siderúrgicos. Fue un año que podríamos calificar de excepcional, donde se produjo una subida generalizada en todos los capítulos, con un crecimiento superior al 20% con respecto al ejercicio anterior y esto permitió rozar por primera vez los 2,6 millones de toneladas.

¿Cómo está marchando el ejercicio actual?

Estamos satisfechos de la marcha de 2025 porque aunque quizás en toneladas de mercancía vamos algo por debajo del año pasado, ya sabíamos que mantener cifras de récord no es posible en todos los ejercicios. Sin embargo, vemos una tendencia a la diversificación de tráficos y esto siempre es positivo. A veces no es tan importante el volumen total de mercancías como demostrar a los clientes que apuestan por Marín que este puerto puede asumir mercancías muy diferentes, cada una con su complejidad operativa propia y ofrecerles un servicio totalmente personalizado y de calidad. Aquí tengo que destacar el gran trabajo de las empresas que están ubicadas en este puerto que tienen mucha experiencia y son todo un ejemplo a la hora de asumir nuevos retos y proyectos.

¿Hay planes de ampliación o modernización de infraestructuras en el corto o medio plazo?

Ahora mismo se están ejecutando obras de mejora en la lonja de pesca fresca para lo que contamos con financiación de fondos FEMPA. Ya se renovaron las bases articuladas de los pilares y ahora se está con las obras de la cubierta. Para esta Autoridad Portuaria es una prioridad la inversión en instalaciones y servicios del sector pesquero porque ahí está nuestro origen y porque sus actividades tienen un gran impacto social en el entorno. Además continuamos con el proyecto de ampliación del Nuevo Muelle Comercial y con obras de eficiencia energética y sostenibilidad. En breve, comenzaremos también con la renovación de varias torres baliza de la Ría.

Hay diferentes colectivos que reclaman la creación de un museo de faros en la isla de Ons, ¿qué opina la Autoridad Portuaria al respecto?

No hay nadie a quien le preocupe más el futuro del faro de Ons que a la Autoridad Portuaria, se lo aseguro. Para este puerto, el asunto de la señalización marítima de la Ría, tanto con sus faros como con las torres baliza y boyas, siempre ha sido una prioridad. Primero de todo, por su papel en la seguridad de la navegación en la Ría pero también por su incalculable valor histórico, cultural y patrimonial, que está directamente vinculado a la responsabilidad social que asumimos como empresa y como administración. Estamos inmersos en varios proyectos de difusión del patrimonio cultural, se ha editado una publicación con material relacionado con la historia del faro de Ons y estamos trabajando en otra que saldrá a la luz en unos meses. Con esto le quiero decir que conocemos y valoramos enormemente lo que suponen el faro de Ons y el resto de señales marítimas. En este momento, aunque estas infraestructuras se han ido automatizando todavía quedan fareros en activo. Cuando llegue el momento, no tenga duda que se abordará este asunto y se tomarán decisiones de manera muy planificada y coordinada para darle la mejor solución a este elemento tan singular y representativo, de forma que pueda seguir cumpliendo con su cometido principal, que es el de ayuda a la navegación, como viene haciendo desde hace más de 100 años.