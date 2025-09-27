Impulsando el comercio internacional de pescado congelado
Dispone de más de 100.000 metros cuadrados de superficie, con acceso ferroviario y múltiples servicios
M. González
Termarín se consolida como el socio estratégico ideal para el sector del pescado congelado gracias a sus modernas instalaciones y su amplia gama de servicios logísticos ofrecen una respuesta ágil a las necesidades del tráfico marítimo. Su ubicación estratégica permite enlazar de forma directa con las principales rutas marítimas internacionales, además de contar con conexión con la red nacional de ferrocarril, autopistas y destacados aeropuertos.
La terminal opera de forma ininterrumpida de 7:00 a 21:00 horas, con posibilidad de ampliar horarios durante la noche, fines de semana y festivos. Sobre una superficie que supera los 100.000 m², dispone de acceso ferroviario directo, más de 500 tomas para contenedores refrigerados, taller especializado, áreas de lavado y otros servicios diseñados para aportar rapidez, flexibilidad y eficiencia.
Un grupo con más de seis décadas de experiencia
Desde su fundación en 1962, Grupo Pérez Torres Marítima ha mantenido una trayectoria de crecimiento sólido, impulsada por su firme compromiso con la innovación y la excelencia en la gestión logística. Actualmente, el grupo opera en los principales puertos de Galicia—Marín, Vigo, Ferrol, A Coruña, San Ciprián y Cariño—, así como en enclaves estratégicos de Portugal como Aveiro, Leixões, Lisboa, Viana do Castelo y Figueira da Foz, y en China, con presencia en Shanghái. Esta expansión internacional consolida a Pérez Torres Marítima como un referente global en servicios portuarios y logísticos, capaz de ofrecer soluciones integrales y competitivas a sus clientes en todo el mundo
Su catálogo de servicios incluye operaciones portuarias, consignación de buques, gestión aduanera, almacenaje, forwarding, seafastening, transporte terrestre y soluciones logísticas integrales.
La reciente ampliación del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) de Marín , con 10 bocas disponibles, sitúa a Termarín a la vanguardia de las instalaciones portuarias del noroeste español. Además, Pérez Torres Marítima cuenta con el grupo TT, su división de transporte nacional e internacional, ofreciendo una amplia cobertura a sus clientes. Cuenta con oficinas propias en España, Portugal, Francia e Alemania.. Por su parte, PTM Ibérica, la filial portuguesa, dispone de una nueva Terminal de Contenedores con conexiones directas al Reino Unido y Países Bajos, además de una oficina en Leixões.
Cita obligada en CONXEMAR
Como cada año, Grupo Pérez Torres Marítima estará presente en la feria CONXEMAR, en el Hall 1, stand 1C15, para compartir sus últimas novedades en servicios logísticos y fortalecer alianzas en el sector.
