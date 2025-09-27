La financiación europea, clave en el desarrollo del puerto

Los fondos europeos están permitiendo al puerto de Marín desarrollar diferentes actuaciones que mejoran su competitividad, su eficiencia energética y la calidad de los servicios que presta a los usuarios. Así, se completó una importante obra de automatización del ferrocarril, un servicio en el que el Puerto de Marín es líder en Galicia y uno de los primeros en todo el sistema portuario estatal.

Con financiación de Fondos FEDER (Fondos Europeos para el Desarrollo Regional) se realizó la monitorización y automatización de las vías que permite contar con un gran gestor digital de ayuda a la explotación ferroviaria de la red interior del puerto. Esto implica importantes mejoras en dos aspectos esenciales, gracias al cese de las operaciones manuales de los desvíos. Por un lado, en cuanto a la seguridad laboral de los trabajadores, al sustituir elementos mecánicos que requieren esfuerzo manual por motores cuyo uso requiere formación específica. Por otro lado, en cuanto a eficiencia, ya que permitirá ahorrar tiempo y costes de maniobras.

Por otra parte, la Autoridad Portuaria finalizó las obras de renovación de alumbrado exterior en el puerto, cofinanciada con Fondos MRR del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Se trata de una actuación de mejora de la eficiencia energética, consistente en la renovación de los equipos instalados en su día con lámparas de vapor de sodio (VSAP) por equipos LED de mayor eficiencia energética y menor consumo. Además se renovaron elementos del sistema de alumbrado obsoletos y se incorporación sistemas de regulación del alumbrado que permiten mejorar la gestión del alumbrado, reducir los niveles lumínicos en ciertas franjas horarias y reducir los consumos energéticos de la red alumbrado exterior del puerto. A cargo de Fondos MRR, la Autoridad Portuaria también ejecutó las obras de telemedida de la red eléctrica del puerto y en breve comenzarán las obras de renovación del alumbrado interior de la sede de la Autoridad Portuaria.

También con financiación de fondos europeos, en este caso FEMPA (Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura), la empresa PRACE, SERVICIOS Y OBRAS S.A es la encargada de la la obra de “renovación y mejora de las instalaciones interiores de la lonja; nueva cubierta en la zona de ventas”, recientmente adjudicada.

La actuación consiste en la adecuación de la cubierta existente en la zona de ventas del edificio de la lonja construyendo una sobrecubierta metálica sobre la estructura de hormigón. El objetivo es que esta nueva estructura proporcione estanqueidad frente a filtraciones de agua, proteja la actual estructura de hormigón existente, albergue los equipos de climatización y aumente la eficiencia térmica en las dependencias. El plazo de ejecución es de diez meses y el presupuesto base de licitación asciende a 786.237 euros. Para la Autoridad Portuaria, como recoge su Plan de Inversiones, son prioritarias las actuaciones en las instalaciones que prestan servicio al sector pesquero y esta obra es continuidad de la renovación de las bases articuladas de los pilares de la lonja que se ejecutó durante 2024 y que también contó con fondos FEMPA.

La financiación europea juega un papel fundamental en el desarrollo y la modernización de infraestructuras en el puerto. Estos fondos, provenientes de programas de la Unión Europea, son cruciales para impulsar proyectos de inversiones estratégicas en áreas como la sostenibilidad, la eficiencia energética y el apoyo al sector pesquero, contribuyendo a la transformación del puerto en una infraestructura más competitiva, respetuosa con el medio ambiente y generadora de riqueza y empleo en el entorno, además de implementar tecnologías innovadoras.

La conselleira de Pesca, Marta Villaverde, visitó recientemente las instalaciones portuarias de Marín donde pasó revista con el presidente Jose Benito Suárez Costa, de las principales obras cofinanciadas.