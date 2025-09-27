Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuntis regresa aos felices anos 20

Esta undécima edición consolida o certame no calendario festivo da localidade

Nenos e maiores, partícipes da festa.

Nenos e maiores, partícipes da festa. / Concello de Cuntis

Moncho González

Cuntis

Este sábado 27 de setembro, a vila termal pontevedresa vestirá as súas mellores galas para acoller a XI Festa da Belle Époque, unha xornada que converte Cuntis nun escenario de principios do século XX. Dende as 11.30 horas, rúas, prazas e o histórico Balneario serán o pano de fondo dun programa que mestura historia, música e animación para todos os públicos.

A festa arrancará coa apertura do mercado de artesanía e das exposicións de coches clásicos, que permanecerán activos durante todo o día. Nas rúas haberá espectáculos de circo e animación musical continua, mentres pequenos e maiores participan en xogos e obradoiros que recrean a vida de hai un século. O desfile de época, programado para a tarde, é o momento estrela: veciños e visitantes compiten en elegancia con traxes, sombreiros e accesorios que evocan o estilo refinado dos anos vinte.

Postos de venda inspirados naos anos 20.

Postos de venda inspirados naos anos 20. / Concello de Cuntis

A xornada culminará coa cena-baile no Balneario de Cuntis, un edificio emblemático que recupera por unha noite a súa atmosfera de luxo e glamour. Menús inspirados na gastronomía de comezos do século pasado e música en directo pecharán unha celebración que atrae cada ano a centos de persoas de toda Galicia.

A cita naceu hai máis dunha década como homenaxe ao pasado termal da localidade, que viviu a súa etapa de máximo esplendor na Belle Époque. Dende entón, a festa consolidouse como un dos eventos máis singulares da comarca, grazas á implicación de hostaleiros, comerciantes e asociacións culturais. O Concello destaca que a iniciativa supón un impulso para o turismo e a economía local, xa que enche hoteis, bares e restaurantes e contribúe a alongar a tempada alta.

Photocall ambientado na época.

Photocall ambientado na época. / Concello de Cuntis

Organizadores e participantes coinciden en que o segredo do éxito está na combinación de rigurosidade histórica e espírito lúdico. A coidada ambientación, a música da época e a participación masiva da veciñanza logran que cada recuncho da vila transporte ao visitante a unha etapa de elegancia e optimismo.

Con esta undécima edición, Cuntis reafírmase como destino de referencia para quen busca unha viaxe no tempo chea de cor, música e memoria, demostrando que a historia local pode ser tamén un motor de futuro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents