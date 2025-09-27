Crecimiento sostenible con raíces gallegas

Con raíces en Marín y una historia que se remonta a finales de los años 50, GrupoNogar se ha convertido en uno de los referentes internacionales de la logística portuaria. Fundada por Ceferino Nogueira Rodríguez, la compañía ha evolucionado de manera constante durante más de seis décadas, ampliando su alcance sin perder la esencia familiar y el compromiso con su tierra. La multinacional ha apostado en 2025 por un plan de crecimiento sólido, nuevas instalaciones estratégicas y una firme apuesta por la tecnología y el respeto medioambiental.

Un crecimiento que no se detiene

La expansión de GrupoNogar no es fruto de la casualidad, sino de una visión empresarial que combina innovación, eficiencia y sostenibilidad. A principios de 2025, el grupo dio un paso decisivo con la inauguración de un moderno almacén logístico de más de 6.000 metros cuadrados en el Puerto de Algeciras. Este proyecto, desarrollado junto a su socio P&J Carrasco y la multinacional Access World, suma un total de 8.791 m² que incluyen un espacioso patio al aire libre y tres naves cubiertas de 2.000 m² cada una.

Dos de estas naves están destinadas al almacenamiento en estanterías con capacidad para 7.500 palés europeos, mientras que la tercera se dedica a la recepción y expedición de carga general. Además, las instalaciones han sido diseñadas con la posibilidad de ampliarse en el futuro, lo que asegura su capacidad para adaptarse al crecimiento de la demanda. La inversión, cercana a los cinco millones de euros, refuerza la presencia de GrupoNogar en uno de los enclaves portuarios más dinámicos del Mediterráneo.

Presencia global y tecnología de vanguardia

El compromiso de GrupoNogar con la internacionalización también se refleja en su gestión, desde 2014, de la Terminal Portuaria Paracas (TPP) en Perú. Bajo una concesión de 30 años, la compañía ha llevado a cabo importantes inversiones, entre las que destaca la instalación de una tolva ecológica móvil de tecnología avanzada, valorada en dos millones de euros. Esta solución, similar a la implementada en la Terminal Marítima de Cartagena, reduce de forma notable las emisiones de polvo y mejora la descarga de clinker, un material esencial para la fabricación de cemento. De este modo, la empresa garantiza operaciones más limpias, seguras y eficientes, alineadas con los estándares medioambientales más exigentes.

Innovación sostenible: el corazón de la estrategia

La sostenibilidad es uno de los ejes fundamentales de la estrategia de GrupoNogar. Su emblemática All Weather Terminal (AWT), pionera en el sur de Europa, permite operar ininterrumpidamente bajo cualquier condición meteorológica. Esta innovación no solo reduce costes operativos, sino que también incrementa la eficiencia y la competitividad, consolidando a la compañía como un referente en logística portuaria avanzada.

En Cartagena, el grupo ha invertido 400.000 euros en una tolva semi ecológica e inteligente equipada con filtros especiales y un sistema de cierre hermético, que minimiza de forma significativa la emisión de partículas contaminantes durante la descarga de graneles sólidos. Este tipo de acciones reflejan un compromiso real y continuo con el medio ambiente, que va más allá de las obligaciones normativas.

Galicia como punto de partida y de futuro

Aunque su proyección es internacional, GrupoNogar mantiene un vínculo profundo con Galicia. En el Puerto Exterior de A Coruña, la compañía inauguró recientemente una terminal de graneles líquidos gestionada por Galigrain. Esta infraestructura, que supuso una inversión de cinco millones de euros, ocupa 4.500 m² y está destinada a la manipulación de aceites vegetales, ácidos grasos y melazas, reforzando la capacidad de la región para el comercio de productos agroindustriales.

El grupo también desarrolla una intensa actividad en el tráfico de madera en diversos puertos gallegos, entre ellos Burela, Cee, Vilagarcía de Arousa y Ribadeo. Asimismo, es accionista de la Terminal Marítima de Cartagena, donde gestiona tanto la terminal de contenedores como la siderúrgica. En esta última ubicación, ha puesto en marcha 24.000 m² de almacenes con capacidad para 160.000 toneladas de productos agroalimentarios, consolidando su posición en el mercado nacional.

Seis décadas de experiencia, un futuro prometedor

La historia de GrupoNogar es también la de una empresa que supo diversificar su actividad para adaptarse a las demandas de cada época. Desde sus inicios en el transporte de materiales siderúrgicos, astilla de madera y habas de soja —estas últimas utilizadas en su propia planta, Extrunoga—, el grupo ha sabido evolucionar hacia una oferta de servicios logísticos de alto valor añadido, respaldada por instalaciones modernas que cumplen los más altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad.

Mirando hacia adelante

Con más de sesenta años de experiencia, GrupoNogar continúa avanzando hacia un futuro en el que la logística internacional y el cuidado del planeta vayan de la mano. Su apuesta permanente por la tecnología de vanguardia, la eficiencia operativa y el respeto ambiental la sitúan como un socio estratégico para el comercio global.

El 2025 se presenta como un año clave para la compañía: nuevas inversiones, presencia reforzada en los principales puertos y una visión clara de crecimiento sostenible convierten a GrupoNogar en un ejemplo de cómo la tradición y la innovación pueden convivir para impulsar el desarrollo económico y social, tanto en Galicia como en el resto del mundo.