Un catálogo de piezas históricas vinculadas a las señales marítimas

Conservar la memoria histórica del servicio de señales marítimas es el principal objetivo de la publicación “Ons, la memoria del faro” editada por la Autoridad Portuaria, en la que se hace un recorrido a modo de inventario de piezas vinculadas a la señalización y seguridad marítima.

La publicación recoge más de 40 piezas históricas existentes en el faro de la isla de Ons, gracias al trabajo de recopilación y conservación realizado a lo largo de los años por los fareros adscritos al servicio de señales marítimas de la AP. Cada pieza está acompañada de su descripción técnica sobre sus características y funcionalidades, “en un ejercicio de preservación de un patrimonio material pero, sobre todo inmaterial, que es el propio conocimiento especializado de los fareros”, señaló el presidente. Esta entidad “es plenamente consciente del papel que juega en el terreno de la responsabilidad social corporativa y de la contribución social”. “Poner en valor el patrimonio cultural es el legado que podemos dejar a las generaciones futuras”, añadió.

El catálogo recoge elementos propios de la óptica de los faros e instrumentos como fumívoros, manómetros o pluviógrafos y libros de registro del faro.

En la edición ha colaborado activamente el personal adscrito al servicio de señales marítimas de la AP. El objetivo de la publicación es contribuir a difundir la memoria histórica y el patrimonio cultural vinculado al Puerto de Marín.