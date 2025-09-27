La AP licita las obras de rehabilitación de la torre baliza de Camoucos

La Autoridad Portuaria acaba de sacar a licitación la obra de rehabilitación de la torre baliza de Camoucos, dotada con una marca lateral roja de babor con un alcance de 10 millas. El presupuesto de licitación asciende a 1,5 millones de euros y el plazo de ejecución es de once meses. Se trata de una compleja obra marítima para ejecutar el refuerzo de cimentación de la torre de modo que se garantice su estabilidad estructural, ya que está instalada en una zona muy expuesta a la acción del oleaje y el viento así como la demolición y restauración de parte de la torre. Posteriormente, está previsto acometer la rehabilitación de otra de las torres baliza de la Ría, la de Mourisca. En este caso, se trata de una torre de 13 metros de altura y tiene una marca lateral verde de estribor con un alcance de 5 millas. Ambas son elementos fundamentales para garantizar la seguridad de la navegación en el interior de la Ría de Pontevedra.

Previa a esta licitación, se realizó un estudio de la situación de las torres que incluyó batimetrías y estudios topográficos con identificación de la morfología del lecho marino en la zona a actuar, inspección y diagnóstico de ambas torres, estudio del clima marítimo y de propagación de oleaje y estudio de alternativas en función de las necesidades detectadas.