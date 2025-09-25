Cangas revive a súa historia
Do 26 ao 28 de setembro, a vila converterase nun escenario do século XVII con mercado de época, música e a gran representación teatral
Cangas prepárase para vivir unha fin de semana chea de historia, cultura e tradición coa celebración da Feira dos Invasores 1617 e a representación teatral ‘A defensa da vila. María Soliña’. Do 26 ao 28 de setembro, a vila mariñeira transformará as súas rúas e prazas nun escenario do pasado, recordando a loita fronte aos ataques dos piratas berberiscos e recuperando unha das figuras máis simbólicas da memoria galega.
Mercado, música e tradición
Durante toda a fin de semana, os Xardíns de Soage acollerán un mercado de época con artesanía, xogos e actividades infantís. O programa inclúe concertos, obradoiros, ruadas, visitas guiadas e espectáculos para todas as idades, desde a maxia das danzas tradicionais ata a diversión das propostas máis contemporáneas.
Entre os grupos participantes destacan Lume de Karoso, Peis d’hos, Tromentelo, Ameaça de Bombo, Lembranzas da Ría, a Asociación María Soliña, ademais de múltiples colectivos que enchen de vida este encontro cultural.
Novidades desta edición
Como novidade, a Asociación A Defensa da Vila presentará un documental sobre a invasión e a memoria de María Soliña, que se proxectará en A Capela do Hospital, onde tamén se inaugurará unha exposición de Devanceiros do Mar. Este material educativo difundirase nos centros escolares e estúdase levalo tamén ao Auditorio Municipal.
Outra incorporación este ano será a entrega de premios ás mellores caracterizacións de época nas categorías infantil, familiar, de grupo e de comercio, animando a veciños e visitantes a participar activamente na ambientación das rúas.
A gran representación teatral
O domingo 28, ás 20:00h, terá lugar o momento máis agardado: a posta en escena de ‘A defensa da vila. María Soliña’, unha montaxe de Teatro de Ningures baseada no texto teatral de Xosé Manuel Pazos, os poemas de Celso Emilio Ferreiro e documentos históricos.
A obra revive a figura icónica de María Soliña, símbolo de resistencia e de forza, interpretada por Sonia Salgado, acompañada dun elenco cheo de talento local. Escenografía, música en directo, danza e unha posta en escena coidada ao detalle mergullarán ao público nunha experiencia única.
É un exemplo único de teatro comunitario, onde profesionais, amadores e colectivos sociais conviven nun mesmo escenario. Máis de cen persoas participan activamente, nun proxecto que implica asociacións culturais, escolas de música e veciñanza, facendo de Cangas un referente de dinamización cultural e memoria histórica. Na presentación oficial, a alcaldesa, Araceli Gestido, e a edil de Cultura, Aurora Prieto, chamaron a sumarse vestida de época e lembraron a figura do dramaturgo e exalcalde Xosé Manuel Pazos Varela, impulsor da festa.
A Feira dos Invasores e a representación de ‘A defensa da vila. María Soliña’ son máis ca un espectáculo: unha reivindicación das raíces, unha homenaxe á historia e unha celebración da identidade dun pobo que mira ao pasado para fortalecer o presente.
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Okupas destrozan el piso a una señora de 91 años en Lavadores
- Persecución de película desde Silleda a Taboada
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta