Vinoteca Topos inaugura el otoño con una experiencia única de cata y maridaje

El otoño llega cargado de aromas, colores y sabores. Y no hay mejor manera de darle la bienvenida que con una velada en la que el vino y la gastronomía se convierten en protagonistas. La Vinoteca Topos, en Rúa Vía Norte, 38, frente a la plaza pública de Vialia, inaugura la temporada con un exclusivo evento de cata con maridaje, que tendrá lugar el próximo miércoles 24 de septiembre a las 20:00 horas.

Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia sensorial diseñada para conquistar los paladares más exigentes. Los vinos de la reconocida bodega Ceres Asenjo & Manso (D.O. Ribera del Duero) serán los encargados de acompañar un menú degustación cuidadosamente elaborado, donde cada plato ha sido pensado para resaltar las cualidades de cada copa.

Un menú que es pura armonía

La propuesta gastronómica comienza con una ensaladilla del Norte con salmón y caviar de trucha, un bocado fresco y delicado que prepara el paladar para el recorrido. Le sigue una exquisita tosta de anchoa del Cantábrico Solano Arriola con queso tetilla, donde la intensidad marina se funde con la suavidad láctea en perfecta sintonía con el vino Ceres.

El viaje continúa con un tartar de ternera gallega con brotes tiernos y queso Campoveja, maridado con Silvanus, que aporta la estructura y profundidad necesarias para realzar este plato de carácter. La experiencia alcanza su punto más cálido con un lingote de cordero a baja temperatura, acompañado de cremoso de patata y compota de manzana, un plato de textura melosa que se armoniza con los matices redondos del vino A&M.

Y como broche final, un postre sorprendente: espuma de queso con mermelada de tomate y manzana, un juego dulce-salado que pone el cierre perfecto a la velada.

Mucho más que una cata

Instalaciones de la Vinoteca Topos, en Vigo. / JOSE LORES

El evento es también una oportunidad para conocer la propuesta de la Vinoteca Topos, un espacio único en la ciudad. Su carta de vinos reúne casi 300 referencias nacionales e internacionales, seleccionadas para mostrar lo mejor del panorama vitivinícola. Pero lo que realmente la distingue es que se trata del único local en la ciudad que ofrece vinos de gama media-alta por copa, gracias a una carta rotatoria de más de 30 etiquetas.

Así, es posible degustar por copa nombres míticos como Mauro, Pago de Carraovejas, Vega Sicilia o Álvaro Palacios, sin necesidad de pedir una botella entera. Una oportunidad para explorar, comparar y descubrir, con la tranquilidad de estar siempre en buenas manos.

La experiencia se completa con una oferta igual de cuidada: cerveza de bodega Estrella Galicia, más de 20 referencias de ginebras y destilados selectos, todo ello servido en copas Riedel, pensadas para realzar cada matiz.

Una cita imprescindible

Por tan solo 32 euros, los amantes del buen vino y la alta gastronomía podrán sumergirse en una noche de maridajes memorables, rodeados de un ambiente acogedor que celebra lo mejor de la estación.

El otoño empieza en la Vinoteca Topos, y promete ser inolvidable.