Los vehículos de ocasión aterrizan en el aeropuerto

Durante cuatro días, desde el próximo jueves día veinticinco, hasta el domingo veintiocho, el parking del Aeropuerto de Vigo acoge una nueva edición de la «Feria de Vehículos de Ocasión» del Grupo Pérez Rumbao. Más de 500 vehículos estarán expuestos de todas las marcas y modelos. El formato es el mismo de los últimos años, y la organización confía en superar el record de visitantes de la última edición.

En un horario cómodo, desde las 11:00 hasta las 20:00 horas de forma ininterrumpida, se podrá recorrer el parking -3 del aeropuerto vigués, en donde habrá modelos seminuevos, kilómetros cero y vehículos de gerencia, una magnífica oportunidad para conseguir un descuento superior al habitual. Tanto la entrada como el aparcamiento volverán a ser gratuitos, repitiendo así el formato de anteriores ocasiones.

Estamos viviendo un momento, en el que los vehículos matriculados cobran un especial protagonismo en las ventas de vehículos. Son modelos que cuentan con unas características importantes, como puede ser, en su mayoría, no haber sido utilizados, o contar con un reducido kilometraje. Además, como ya cuentan con matrícula, siempre tienen un precio diferente al de un vehículo sin matricular, que todavía debe pagar los impuestos.

Feria vehículo de ocasión. / Cedida

Una de las características de esta feria es que, en esta ocasión, el Grupo Pérez Rumbao ha sumado a su portfolio de marcas alguna nueva, y electrificada, por lo que la visita nos puede deparar más de una sorpresa. En la última edición, visitaron la feria 4436 personas, confiando en superar este número en esta undécima edición.

Los visitantes y compradores de un vehículo en esta nueva feria que se celebrará en el parking -3 del Aeropuerto de Vigo, es que el propio Grupo Pérez Rumbao facilita todo lo necesario para salir, poco menos, que con el vehículo rodando. Si necesitamos financiación, trabajan con las mejores financieras, por lo que nos van a ofrecer los tipos de interés de lo más competitivo. Además, también nos ofrecen el seguro, por lo que es otro problema que nos podemos quitar de encima.

La importante cifra de vehículos de ocasión que nos vamos a encontrar en esta feria, permite que todos los visitantes encuentren lo que van buscando, ya que podemos encontrarnos todo tipo de vehículos, incluso las marcas nuevas que acaban de llegar al Grupo Pérez Rumbao.