Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Especial "Os nosos maiores": todo por y para su bienestar

Guía &quot;Os nosos maiores&quot;.

Guía "Os nosos maiores". / Envato

B. C.

FARO publica una guía con algunos de los negocios referentes de la comunidad en todo lo que se refiere al cuidado y bienestar de nuestros mayores: salud auditiva, atención geriátrica con la mejor tecnología, servicios personalizados para acompañar en la enfermedad de Alzheimer y recursos para no dejar nunca de aprender. Puedes consultar todos los contenidos en versión digital a continuación:

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents