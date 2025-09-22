Especial "Os nosos maiores": todo por y para su bienestar
FARO publica una guía con algunos de los negocios referentes de la comunidad en todo lo que se refiere al cuidado y bienestar de nuestros mayores: salud auditiva, atención geriátrica con la mejor tecnología, servicios personalizados para acompañar en la enfermedad de Alzheimer y recursos para no dejar nunca de aprender. Puedes consultar todos los contenidos en versión digital a continuación:
- Conectividad total gracias a Audias
- Serge Bellavista, centro pionero en la atención sanitaria geriátrica con los monitores multiparamétricos de Televes
- En las mejores manos para tratar el Alzheimer
- El saber no tiene límites (ni edad)
