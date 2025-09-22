Alpine A290: el hot-hatch de la era eléctrica

Con el lanzamiento de A290, Alpine entró en una nueva era. La era de la deportividad eléctrica en modo Alpine, siempre fiel a los tres pilares de la marca: rendimiento, agilidad y ligereza. El A290 es un nuevo punto de entrada en el universo Alpine. Inaugura el Dream Garage 100 % eléctrico de Alpine y pronto se le unirá el sport fastback A390 y la nueva generación de A110. Un «Dream Garaje» que se ha hecho un hueco en Rodosa, concesionario oficial Alpine situado en la Avenida de Madrid 135 de Vigo. Y por supuesto también en sus instalaciones de Priegue, Avenida Pablo Iglesias, 73; Cangas, Avenida Xosé Mª Castroviejo, 29; Ponteareas, Nacional 120 (Barral) s/n y en Ourense en Carretera de Vigo, Nº 28.

Alpine. / FdV

En un tamaño de coche urbano deportivo, el A290 concentra las sensaciones que tanto se aprecian al volante de A110. Creado en perfecta sintonía con el ADN de Alpine, el A290 es compacto, ágil, y ofrece altas prestaciones fácilmente exprimibles a la vez que garantiza un uso confortable en el día a día. Su plataforma eléctrica, diseñada por Ampere, así como los servicios de recarga desarrollados por Mobilize Power Solutions, como la carga bidireccional V2G, lo inscriben en un ecosistema eléctrico completo para ofrecer una experiencia óptima.

Para poder ofrecer a un pequeño urbano de menos de 4 metros un aspecto musculoso a la altura de sus prestaciones, las proporciones juegan un papel fundamental. Para ello, la plataforma AmpR Small es una excelente base, reforzada con unas vías 60 mm más anchas para conseguir la solidez visual que buscaba el equipo de diseño de Alpine bajo la dirección de Antony Villain. De este modo, el A290 ofrece el comportamiento de un pequeño deportivo atlético listo para saltar a la carretera. Sus dimensiones siguen siendo muy compactas: longitud de 3.990 mm, anchura de 1.820 mm, altura de 1.520 mm y distancia entre ejes de 2.530 mm.

rueda. / FdV

El habitáculo da paso a la deportividad en un ambiente exclusivo, en línea con el universo Alpine al elegir el color azul. Los mandos orientados al conductor y el nombre del modelo retroiluminado frente al pasajero se complementan con una luz ambiental configurable. El volante, la consola y los asientos invitan a salir a la carretera. El A290 es un coche urbano habitable, con 5 puertas para un fácil acceso a sus 5 plazas y su generoso maletero de 326 litros.

Interior del Alpine. / FdV

En función del nivel de acabado, el motor del Alpine A290 se ofrece en dos niveles de potencia. 180 CV para las versiones GT y GT Premium y 220 CV en GT Performance y GTS. Sus prestaciones se encuentran entre las mejores del segmento, con 6,4 s de 0 a 100 km/h, y 300 Nm de par para las versiones GT Performance y GTS, además de un peso razonable de 1.479 kg. Sin embargo, el confort y la practicidad se mantienen en este coche urbano de cinco puertas y cinco plazas con un radio de giro limitado a 10,20 m. El resultado es la mayor polivalencia imaginable en el segmento B con sensaciones fuertes explotables en el uso diario. Así pues, la historia se repite en la era eléctrica.

Se ha creado una cuna motor específica para una mejor implantación, lo que contribuye al comportamiento del vehículo y permite una filtración óptima. El uso intensivo del aluminio y el tamaño de la batería elegida contribuyen conseguir un peso razonable y competitivo de 1.479 kg.

M / FdV

Las 26 ayudas a la conducción (ADAS) del A290 incluyen el sistema de vigilancia de la atención del conductor, el frenado automático de emergencia marcha atrás, la detección delantera y trasera con corrección de trayectoria de emergencia y la salida segura de los ocupantes. Un nuevo botón My Safety Switch, situado a la izquierda del volante, permite al conductor seleccionar de manera sencilla sus preferencias de ajuste de ADAS seleccionando por ejemplo su activación o desactivación, su grado de intervención y la presencia de avisos sonoros. Además, el A290 propone de serie el regulador de velocidad adaptativo con función Stop & Go y una función que permite descentrarse en el carril para dejar pasar, por ejemplo, un vehículo de dos ruedas.