Serge Bellavista, centro pionero en la atención sanitaria geriátrica con los monitores multiparamétricos de Televes

El centro Bellavista da un nuevo paso en innovación asistencial con la implantación de monitores multiparamétricos de Televes, una tecnología que optimiza la forma en la que se registran las constantes vitales de las personas residentes.

«Antes teníamos que llevar controles de la tensión, el pulso, la saturación o el peso y luego anotar todo manualmente en el sistema. Ahora los datos se registran directamente y eso nos libera mucho tiempo que podemos invertir en la atención directa a las personas», explica Patricia, enfermera del centro.

La tecnología cuenta con el aval de Televes, proveedor líder en el sector, cuyos equipos se emplean también en distintos centros sociosanitarios y hospitalarios, lo que supone un sello de calidad y confianza.

La fase piloto desarrollada en Bellavista ha demostrado ya sus beneficios: mayor facilidad en la toma de constantes, una notable simplificación en el trabajo diario de las profesionales y la eliminación de los errores de transcripción. Tras estos buenos resultados, Serge prevé extender progresivamente la implantación a todas sus residencias. «Se trata de un salto cualitativo que encaja plenamente con nuestra filosofía de cuidados, integrando la innovación al servicio de las personas», señalan desde la entidad.

Serge Bellavista se consolida así como referente en la modernización de la atención geriátrica y la digitalización de los cuidados, marcando el camino hacia un futuro en el que la tecnología se pone al servicio de un cuidado más seguro, humano y eficiente.