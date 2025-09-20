El saber no tiene límites (ni edad)

La educación es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española. El artículo 27 expone que la educación «tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». Para ello no existe una edad límite, si bien la etapa obligatoria es la que abarca los primeros años de nuestra vida. Después, depende de las personas (o más bien, de sus capacidades materiales y socioeconómicas) continuar con su formación.

De acuerdo con los datos del INE (2023), el 32,5% de los gallegos solo han estudiado la primera etapa de la Educación Secundaria y un 31,8% cuenta con estudios superiores. Hay que tener en cuenta que la universidad no ha sido siempre tan accesible como hoy. La Ley General de Educación, aprobada en 1970, impulsó la expansión de los estudios universitarios hacia el final del franquismo, aunque no se universalizó hasta años después. En la actualidad, la mayoría de jóvenes opta por ir a la universidad al acabar el instituto y las ayudas para conseguirlo son amplias.

También se ha extendido la formación para adultos, para todas aquellas personas que tal vez no pudieron completar sus estudios en su juventud y quieren ampliar su horizonte laboral o, sencillamente, aprender. Este 2025, según datos del IGE, 2.911 adultos cursan el bachillerato; 8.474 cursan un ciclo superior de grado medio y 16.261, uno superior. Además, 4.606 personas estudian este año enseñanzas básicas o la ESO. Estos programas facilitan la educación telemática para compatibilizar con el alumnado.

En este sentido, la universidad a distancia sigue siendo una de las grandes opciones para los adultos que quieren estudiar una carrera. La UNED no tiene límites de edad para matricularse; de hecho, contemplan procesos de acceso para mayores de 45 años y también ofrecen el llamado Programa UNED Sénior, para mayores de 55 años. Esta modalidad cuenta con más de 600 cursos sobre disciplinas variadas, desde idiomas, informática o cine hasta literatura y filosofía. Se imparten tanto de forma presencial como online o híbrida y tienen una duración breve, de 30 horas. Su metodología es didáctica, flexible, participativa y práctica, adaptada al alumnado de edad avanzada.

Más de 10.000 estudiantes en toda España forman parte del Programa UNED Sénior, que defiende lo siguiente: «No solo se trata de formarse, sino de aprender, disfrutar y participar con ello en la sociedad que nos rodea».

Esta iniciativa demuestra que aprender no tiene edad; lo importante es tener pasión y curiosidad. La ciencia ha demostrado que, aunque la plasticidad del cerebro es más elevada durante la infancia y la juventud, la capacidad de adquirir nuevos conocimientos no desaparece. Nuestro deber es entrenarla y las opciones son infinitas: emprender un curso de la UNED, cursar estudios para adultos, leer, aprender a tocar un instrumento, probar nuevas experiencias... Además, estas actividades repercuten sobre nuestro bienestar, nuestra autoestima y nuestra salud. ¡Nunca es demasiado tarde para empezar!