En las mejores manos para tratar el Alzheimer
Ballesol Vigo y Pontevedra, referente en el abordaje de las demencias
«A medida que el Alzheimer avanza los cuidados se hacen más complejos». Los últimos estudios e informes coinciden en «la sobrecarga que supone para las personas cuidadoras y la escasa formación que existe sobre esta enfermedad en España». Ingresar a un ser querido en una residencia es una opción cada vez más elegida.
Llegada esta decisión, ¿qué centro elegir? En Galicia la compañía Ballesol y su residencia de ancianos en Vigo es referente en el cuidado integral del Alzheimer, no sólo por la atención a la persona que lo padece sino por el apoyo y acompañamiento que ofrece a sus familiares.
Tanto Ballesol Vigo como la residencia de ancianos en Pontevedra, Ballesol Poio, son referentes en el abordaje de las demencias por apostar por un envejecimiento activo y saludable independientemente de la situación del residente, fomentar la autonomía, la participación y conservación de sus capacidades favoreciendo su autoestima y participación.
Un ejemplo son los proyectos y procesos de rehabilitación y estimulación cognitiva de personas con daño cerebral o Alzheimer a través de terapias no farmacológicas como la musicoterapia, los coros intergeneracionales, talleres de reminiscencia basados en el fútbol con el Real Club Celta de Vigo, sesiones de Arteterapia y Gerontogimnasia.
A través de estos programas en Ballesol Vigo y Pontevedra «se fomenta el protagonismo de la persona, expresar sus emociones, la interacción social y su autonomía», destacan los equipos multidisciplinares de ambos centros. Con esta propuesta diferencial, Ballesol refuerza su lema ‘Nosotros: nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos’.
Más información en el teléfono 900242425 o en su web, www.ballesol.es
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- El acusado del crimen de Baiona rechaza una conformidad y renuncia a su abogado
- Amancio Ortega: “Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52