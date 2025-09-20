En las mejores manos para tratar el Alzheimer

«A medida que el Alzheimer avanza los cuidados se hacen más complejos». Los últimos estudios e informes coinciden en «la sobrecarga que supone para las personas cuidadoras y la escasa formación que existe sobre esta enfermedad en España». Ingresar a un ser querido en una residencia es una opción cada vez más elegida.

Llegada esta decisión, ¿qué centro elegir? En Galicia la compañía Ballesol y su residencia de ancianos en Vigo es referente en el cuidado integral del Alzheimer, no sólo por la atención a la persona que lo padece sino por el apoyo y acompañamiento que ofrece a sus familiares.

Tanto Ballesol Vigo como la residencia de ancianos en Pontevedra , Ballesol Poio, son referentes en el abordaje de las demencias por apostar por un envejecimiento activo y saludable independientemente de la situación del residente, fomentar la autonomía, la participación y conservación de sus capacidades favoreciendo su autoestima y participación.

Ballesol Vigo: Los residentes participan en numerosas terapias que ayudan a mejorar su bienestar. / Cedida

Un ejemplo son los proyectos y procesos de rehabilitación y estimulación cognitiva de personas con daño cerebral o Alzheimer a través de terapias no farmacológicas como la musicoterapia, los coros intergeneracionales, talleres de reminiscencia basados en el fútbol con el Real Club Celta de Vigo, sesiones de Arteterapia y Gerontogimnasia.

A través de estos programas en Ballesol Vigo y Pontevedra «se fomenta el protagonismo de la persona, expresar sus emociones, la interacción social y su autonomía», destacan los equipos multidisciplinares de ambos centros. Con esta propuesta diferencial, Ballesol refuerza su lema ‘Nosotros: nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos’.