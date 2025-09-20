Coloquio ‘Galicia abre camiños no ensino dixital’
Equilibrio, benestar e equidade: as chaves do ensino dixital
Unha ollada aos desafíos e progresos da educación dixital en Galicia da man de voces expertas
A educación, no seu sentido máis transversal, é un concepto vivo, que debe mudar e adaptarse para responder aos tempos e ás necesidades da comunidade educativa e tamén da sociedade, en tanto que nas nosas aulas se forman os cidadáns do presente e do futuro.
Neste contexto, Galicia está a liderar a senda da educación dixital e, para afondar nese proceso dende todas as súas perspectivas, celebrouse o coloquio «Galicia abre camiños no ensino dixital», organizado por FARO. O encontro puxo de manifesto o papel clave da innovación e da transformación tecnolóxica no ámbito educativo e como a comunidade xa está a dar pasos firmes nesta dirección.
A mesa redonda estivo moderada pola xefa de sección da edición dixital de FARO, Alba Chao, e contou coa participación de Judith Fernández, directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa; Susana Rey, presidenta da Sociedade de Pediatría de Galicia; Débora Pereiro, profesora do IES As Barxas de Moaña; e Nair Carrera, resposable de políticas educativas e xestión de proxectos na Comisión Europea .
O modelo híbrido, un equilibrio necesario
Judith Fernández abriu o debate explicando que Galicia busca consolidar «un modelo de ensino híbrido no que convivan as novas tecnoloxías cos libros de texto tradicionais».Fernández puxo o acento en que este equilibrio garante tamén a equidade: «Favorece a inclusión educativa, minimiza as fendas dixitais e coida o benestar, evitando a sobreexposición do alumnado á tecnoloxía».
Ademais destacou que a Xunta traballa nunha lei pioneira de educación dixital en España: «É absolutamente necesaria porque precisamos regular os dereitos e deberes de toda a comunidade educativa ante a realidade dixital da educación».
Segundo explicou, a norma abordará cuestións como a identidade e privacidade dixital, o uso da intelixencia artificial, a comunicación fóra do horario lectivo ou mesmo a gravación de clases: «Queremos que sexa unha lei participativa, que dea confianza ao sistema educativo».
«A tecnoloxía debe usarse de maneira equilibrada, reflexiva e xustificada pedagoxicamente»
O debate en Europa
Desde a súa posición en Bruxelas, Nair Carrera puxo en contexto o punto no que se atopa hoxe a discusión sobre o uso das tecnoloxías na educación a nivel europeo. «As novas tecnoloxías son moito máis que unha tableta ou un móbil: son ferramentas, recursos e procesos que transforman a forma en que nos comunicamos, nos relacionamos e vivimos o día a día», explicou. Por iso, cando se debate sobre este tema, advertiu que non se pode reducir todo á presenza do teléfono móbil nas aulas.
A clave, insistiu, está no equilibrio: «O uso excesivo das pantallas pode afectar ás funcións executivas, á memoria de traballo ou á capacidade de concentración, pero empregadas con propósito enriquecen a aprendizaxe e melloran os resultados». Como mostra, compartiu datos recentes: «O alumnado que dedica unha hora diaria a dispositivos dixitais obtén de media 20 puntos máis en matemáticas que quen non os emprega». Ao mesmo tempo, un 80% recoñece distraerse con outros dispositivos en clase e o 45% afirma sentirse ansioso sen ter un móbil preto.
«Trátase de atopar un uso equilibrado e saudable das tecnoloxías»
«Para min, o uso do móbil nas aulas sería un si con matices», apuntou Carrera. Unha postura que está en liña coa tendencia europea: limitar o uso indiscriminado, pero permitilo sempre que teña un fin pedagóxico claro. Exemplos diso son Países Baixos, que prohibiron os móbiles en certos niveis educativos para mellorar a concentración, ou Suecia, que está a revisar a súa estratexia polo impacto nas capacidades de atención. Pola contra, Estonia aposta pola integración decidida das tecnoloxías e mesmo da intelixencia artificial no sistema educativo.
En España, lembrou, tamén se está a regular cada vez máis o uso dos dispositivos, pero Carrera advertiu de que a reflexión debe ir máis alá da escola: «Non podemos prohibir o móbil nas aulas e logo que os alumnos dediquen o 100% do seu tempo libre ás pantallas. O reto é máis amplo, trata de atopar un uso equilibrado e saudable das tecnoloxías, tanto dentro como fóra da aula»..
Judith Fernández recoñeceu que a adaptación á IA está a facerse «con prudencia» e sobre todo en experiencias piloto.
A voz do profesorado
A docente Débora Pereiro puxo o acento en que a clave do proceso educativo non reside nas ferramentas, senón na forma de empregalas: «O esencial non son as tecnoloxías, senón a didáctica, a convivencia e os ámbitos educativos».
Explicou que o profesorado galego conta con múltiples vías de formación —cursos en rede, encontros presenciais nos centros de formación, grupos de traballo ou congresos especializados— que permiten compartir experiencias e mellorar na práctica diaria: «Axúdanos a formarnos entre iguais e a aprender uns dos outros».
«O profesorado precisa formación para aplicar as ferramentas dixitais con calidade»
Na súa experiencia concreta, Pereiro aposta polo equilibrio: «Eu combino os dous: recursos analóxicos e dixitais. Encántanme os recursos dixitais, pero utilizo máis os analóxicos: materiais manipulativos, caderno, mapas, todo o que sexa físico e fomente pensar en alto». Para ela, os recursos tecnolóxicos deben ser un complemento, non un substituto.
Pereiro advertiu, en todo caso, que non se trata de usar tecnoloxía por usar: «Non se pode empregar como se fose un libro de texto físico ou un PDF». Defendeu que todo debe facerse cun criterio de seguridade e equidade, para igualar oportunidades e garantir o benestar.
Benestar dixital
A pediatra Susana Rey puxo o foco na saúde e no uso responsable das pantallas. «O uso dos recursos tecnolóxicos é enriquecedor, pero existe un límite entre o uso e o abuso», advertiu, lembrando que «a ausencia de evidencia non significa ausencia de risco» e que unha sobreexposición «vai ter repercusión na saúde, non só física, senón tamén emocional».
Subliñou a importancia de avaliar os riscos segundo a idade e recordou que a pandemia marcou un punto de inflexión: «Naquel momento tirouse moito dos recursos dixitais e agora temos que dar un paso atrás para evitar un uso ilimitado, sen control ou sen un obxectivo claro».
«O uso dos recursos tecnolóxicos é enriquecedor, pero existe un límite entre o uso e o abuso»
Rey reclamou tamén a implicación das familias: «Non se pode pretender que un fillo non use o móbil cando na casa ou no restaurante ve aos pais usándoo constantemente». Por iso defendeu a creación de espazos libres de tecnoloxía que favorezan o diálogo, a convivencia e a actividade física.
«Non se trata de culpabilizar ás familias, senón de acompañalas con formación e recursos. A responsabilidade é compartida: cando algo vai ben é porque todos traballamos a unha; cando hai problemas, tamén é un reto colectivo».
En paralelo, puxo en valor o futuro Plan de Benestar Dixital da Consellería, no que participa a Sociedade de Pediatría: «Pretende estruturar o que temos que facer: como, cando e con quen. É unha gran iniciativa, porque nunca se contara coa pediatría e nós somos os que estamos fronte ás familias e aos nenos».
As catro voces coincidiron en que a clave está no equilibrio: empregar a tecnoloxía con criterio pedagóxico, garantir a equidade no acceso e promover o benestar dixital.
Galicia, un referente europeo
A mirada desde Bruxelas sitúa a Galicia como un territorio que está a dar pasos firmes e decididos na educación dixital. Así o recoñeceu Nair Carrera, asesora de Educación na Comisión Europea: «Galicia está dando grandes pasos neste sentido, creo que é unha comunidade que pode ser perfectamente valorada, porque está participando moi activamente. Sempre participou neste tipo de discusións sobre restricións de móbiles, políticas de uso de dispositivos ou protocolos».
A representante comunitaria subliñou que o feito de que Galicia conte xa con instrucións e protocolos propios para regular o emprego de móbiles e outros dispositivos encaixa á perfección coa liña de traballo da UE: «Desde a Unión Europea intentamos promover o equilibrio: fomentar o benestar dixital, a inclusión, a igualdade e a atención pedagóxica. Eses pasos son sempre positivos, sobre todo se a implementación é reflexiva e ten en conta os efectos reais, a formación do profesorado e a innovación educativa».
Neste sentido, Carrera destacou a proposta dunha lei galega de educación dixital como un exemplo pioneiro: «Que Galicia sexa pioneira en regular ou por lei o uso das novas tecnoloxías é unha mostra de que non se trata só de prohibir, senón de atopar un equilibrio entre un uso responsable supervisado e a necesidade de formar ás novas xeracións», e engadiu: «Podemos dicir con sinceridade que Galicia está á vangarda con esta lei, anticipándose a un debate que está moi presente en toda Europa».
A maiores, a asesora fixo referencia a boas prácticas de centros galegos que traballan por proxectos de forma transversal, implicando tamén ás familias e recoñecidos con premios de innovación.
Carrera subliñou igualmente a relevancia da participación galega no programa SELFIE, unha ferramenta de autoavaliación sobre o uso das tecnoloxías na aula. «En Galicia xa participaron máis de 1.800 centros, con 190.000 usuarios, entre eles 150.000 estudantes e 25.000 docentes. Estes números son moi relevantes e mostran o compromiso da comunidade educativa galega», valorou.
Con todo isto, a súa conclusión foi clara: «Galicia está a abrir camiño e pode converterse nun referente europeo, sempre que manteña o foco no equilibrio, na inclusión e no benestar dixital».
