Conectividad total gracias a Audias

La marca gallega Audias se ha convertido en un referente en salud auditiva. Con cinco centros en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela y Vigo, lleva más de veinte años ayudando a miles de personas mayores a recuperar algo tan valioso como es escuchar con claridad.

Su especialidad está en el ajuste personalizado de audífonos. Porque cada abuelo y cada abuela escuchan de manera distinta: no solo influye la edad, también la forma del oído, el entorno en el que viven y hasta cómo el cerebro interpreta los sonidos. Por eso, aunque el audífono sea de la mejor marca, si no está bien ajustado, aparecen los problemas: pitidos, ruidos molestos, palabras que se pierden en la conversación y, con ellos, la frustración de sentirse apartado.

En Audias han invertido años de investigación y tecnología de vanguardia para evitar estas situaciones. Gracias a su sistema de calibración, los audífonos no solo amplifican el sonido, sino que devuelven los matices de la voz y la música, permitiendo entender mejor en ambientes ruidosos, seguir una charla familiar sin esfuerzo o disfrutar de la televisión sin subir el volumen.

El equipo de Audias recuerda a los mayores y a sus familias que oír bien es también vivir mejor: sentirse incluido, participar en las conversaciones y mantener la conexión con los nietos, los hijos y los amigos.

Por eso, los Centros Auditivos Audias son pioneros en España en la adaptación de cualquier audífono, de cualquier marca. Su enfoque único, basado en la ciencia y la experiencia, les ha permitido convertirse en aliados de confianza para quienes quieren escuchar claro y seguir disfrutando de la vida sin perder ni una palabra.