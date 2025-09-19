Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Volta ao Cole máis ilusionante

A campaña do Centro Comercial Pontiñas está a ser todo un éxito, con excelente acollida por parte das familias de Lalín

Mostra de Videoxogos Galegos.

Mostra de Videoxogos Galegos. / Cedida

M. González

Lalín

Este ano, os grandes protagonistas foron os máis pequenos e pequenas da vila, que puxeron rostro á campaña de redes sociais e converteron o centro comercial nun espazo cheo de vida, ilusión e moita enerxía para comezar o curso.

Durante estas semanas, o Pontiñas acolleu dúas actividades que destacaron pola súa participación e valor cultural. Xogos de Mesa no Pontiñas reuniu a a amigos e pandillas enteiras para gozar dunha tarde de diversión compartida arredor do xogo. Ademais, tamén se celebrou por primeira vez en Lalín a Mostra de Videoxogos Galegos, unha iniciativa que puxo en valor o talento dixital de Galicia e achegou ao público as últimas novidades do sector.

Participantes no certame Xogos de Mesa no Pontiñas.

Participantes no certame Xogos de Mesa no Pontiñas. / Cedida

Con iniciativas coma esta, o Centro Comercial Pontiñas segue a consolidarse como un espazo activo, familiar e comprometido coa cultura local, contribuíndo a enriquecer a oferta de lecer e actividades ao longo de todo o ano.

O Centro Comercial e de Ocio Pontiñas Gadis continúa tamén a medrar e a reforzar a súa oferta comercial e de servizos. Nos últimos meses incorporáronse novos espazos como a Escola de Danza Ea.Flow, que achega á veciñanza unha proposta fresca e creativa para todas as idades, e o estudio Kiumar Yoga, especializado en ioga e pilates, ideal para coidar corpo e mente.

El Centro Comercial del corazón de Galicia

Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis se encuentra en el corazón de Galicia, en Lalín. Cuenta con una galería comercial, zona de restauración y las instalaciones más modernas. Con aparcamiento gratuito, red wifi y todo el centro climatizado, ofrece todo lo que un espacio comercial puede brindar en Galicia.

